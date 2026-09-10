قازاقستان نىسانا كوزدەۋدەن الەم كۋبوگى كەزەڭىندە باق سىنايدى
استانا. KAZINFORM - مىسىردىڭ كاير قالاسىندا نىسانا كوزدەۋدەن الەم كۋبوگى كەزەڭى وتەدى.
اتالعان بايراقتى باسەكەگە 50 ەلدەن 378 سپورتشى تىركەلگەن.
قازاقستان قۇراماسىنان الدىن الا تىزىمگە نيكيتا چيريۋكين، كيريلل فەدكين، ارتەمي كاباكوۆ ەندى. وتانداستارىمىز 25 مەتردەن جىلدام اتىلاتىن تاپانشامەن وق اتۋ سايىسىندا ەل نامىسىن قورعايدى.
ايتا كەتەيىك، الەم كۋبوگى كەزەڭى 8-16-قازان ارالىعىندا وتەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن فاتيما يرنازاروۆا جىلجىمالى نىسانا كوزدەۋدەن الەم چەمپيونى اتانعانىن جازعانبىز.