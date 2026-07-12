قازاقستان ىشكى ىستەر ءمينيسترى نيۋ-يورك پوليتسياسىندا قىزمەت ەتەتىن قازاقتارمەن كەزدەستى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش-قا جاساعان جۇمىس ساپارى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ نيۋ-يورك قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتىندە قىزمەت اتقارىپ جۇرگەن ەتنيكالىق قازاقتارمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار وتانداستاردىڭ كاسىبي جولىن، ۇلتتىق بولمىستى ساقتاۋ ماسەلەcىن جانە تۋعان ەلىمەن بايلانىستى نىعايتۋ جولدارىن تالقىلادى. مينيستر شەتەلدە تابىسقا جەتكەن قازاقتاردىڭ ءوز حالقىنىڭ ابىرويىن اسقاقتاتىپ، الەمدەگى ەڭ ءىرى مەگاپوليستەردىڭ ءبىرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ جۇرگەنىن اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى - نيۋ-يورك پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرى ميراس بۇكەشيەۆ. ول 2000 -جىلى تاراز قالاسىندا دۇنيەگە كەلىپ، سول جەردە ءوسىپ، مەكتەپتى ءتامامداعان. 2018 -جىلى ا ق ش-قا قونىس اۋدارىپ، 2023 -جىلدان بەرى پوليتسيادا قىزمەت ەتەدى.
سونداي-اق كەزدەسۋگە دانيار نۇرتازا دا قاتىستى. ول 2002 -جىلى وتباسىمەن بىرگە ا ق ش-قا كوشىپ بارعان. 2014 -جىلى نيۋ-يورك پوليتسياسىنىڭ قاتارىنا قابىلدانعان. دانيار نۇرتازا 2015 -جىلى نيۋ- يورك مەتروسىنىڭ ستانتسيالارىنىڭ ءبىرىنىڭ ماڭىندا تولعاعى باستالعان اياعى اۋىر ايەلدىڭ بوسانۋىنا كومەكتەسىپ، كوپشىلىككە كەڭىنەن تانىلدى. ونىڭ كاسىبي ءارى جەدەل ارەكەتى قوعام تاراپىنان جوعارى باعاعا يە بولدى.
ءتارتىپ ساقشىسىنىڭ ءومىرى مەن قىزمەتى تۋرالى دەرەكتى فيلم دە ءتۇسىرىلدى. ەرجان سادەنوۆ وتانداستارىنا ماماندىقتارىنا ادالدىعى مەن شەتەلدە قازاق حالقىنىڭ بەدەلىن كوتەرىپ جۇرگەنى ءۇشىن العىس ايتىپ، الداعى قىزمەتتەرىنە تابىس جانە وتباسىلارىنا اماندىق تىلەدى.