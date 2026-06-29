قازاقستان- وزبەكستان شەكاراسىنداعى ەكى وتكىزۋ پۋنكتى تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتا «ق ر ۇكىمەتى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى قازاقستان- وزبەكستان مەملەكەتتىك شەكاراسى ارقىلى وتكىزۋ پۋنكتتەرى تۋرالى كەلىسىمگە 2006 -جىلعى 4-قىركۇيەكتەگى حاتتاماعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋ ەنگىزۋ تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
- اتالعان حاتتاماعا 2024 -جىلعى 8-تامىزدا استانا قالاسىندا قول قويىلدى. بۇل قۇجات «سىرداريا - ماليك» جانە «سەليننىي - وك ولتين» اۆتوموبيل پۋنكتتەرىنىڭ مارتەبەسىن ەكىجاقتىدان حالىقارالىق (كوپجاقتى) مارتەبەگە وزگەرتۋدى كوزدەگەن، - دەدى بايانداما جاساعان سەنات دەپۋتاتى اليشەر ساتۆالديەۆ.
سونداي-اق، جۇمىس ىستەۋ ءتارتىبىن «جارىق ۋاقىتتان» «تاۋلىك بويىنا» اۋىستىرىلماق.
- بۇدان باسقا، حاتتامادا جوعارىدا اتالعان شەكارالىق وتكەلدەردى «تەك جەڭىل اۆتوكولىك ءۇشىن» شەكتەۋلى رەجيمىنەن جۇك- جولاۋشى مارتەبەسىنە كوشىرۋ كوزدەلەدى. اتاپ ايتقاندا، «سەليننىي - وك ولتين» وتكىزۋ پۋنكتى جەڭىل جانە بوس جۇك كولىك قۇرالدارىنىڭ، سونداي-اق ءىرى كولەمدى جانە (نەمەسە) اۋىر سالماقتى جۇكتەر مەن تاۋارلاردىڭ ءجۇرۋى ءۇشىن پايدالانىلاتىن بولادى، - دەدى اليشەر ساتۆالديەۆ.
ال «سىرداريا- مالىك» وتكىزۋ پۋنكتى تەك جەڭىل جانە بوس جۇك كولىكتەرىنىڭ جۇرۋىنە پايدالانىلماق. وسى وتكىزۋ پۋنكتىندە جۇكتەر مەن تاۋارلاردى كوممەرتسيالىق ماقساتتا وتكىزۋ كوزدەلمەيدى.
- اتالعان شارا وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا، جولاۋشىلارعا قولايلى جاعداي جاساۋعا جانە تۋريزمنىڭ دامۋىنا وڭ اسەرىن تيگىزەدى. اتالعان وزگەرىستەر، ەكى ەل اراسىنداعى كولىك- ترانزيتتىك قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋعا ءوز ۇلەسىن قوسادى دەپ ەسەپتەيمىز. سونىمەن قاتار، ق ر پارلامەنتى سەناتى تۇراقتى كوميتەتتەرىنەڭ زاڭنىڭ تۇجىرىمداسى بويىنشا ۇسىنىستار مەن ەسكەرتۋلەر كەلىپ تۇسكەن جوق، - دەدى اليشەر ساتۆالديەۆ.