قازاقستان وندىرىستىك حابقا اينالا الا ما: الەم عالىمدارى نە دەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ءوندىرىستى دامىتۋ ءۇشىن تابيعي رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانىپ قانا قويماي، عىلىم، بيزنەس جانە مەملەكەت اراسىنداعى بايلانىستى كۇشەيتۋى قاجەت. بۇل تۋرالى نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە وتكەن ءوندىرىس سالاسىنداعى زەرتتەۋلەر جونىندەگى 23-حالىقارالىق كونفەرەنسيادا (ICMR 2026) عالىمدار ايتتى.
ICMR - وندىرىستىك زەرتتەۋلەر سالاسىنداعى عالىمدار مەن ونەركاسىپ وكىلدەرىن بىرىكتىرەتىن حالىقارالىق الاڭ. كونفەرەنتسيا 40 جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن ۇلى بريتانياداعى ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ ءوندىرىس جانە ينجەنەريا باعدارلامالارى جەتەكشىلەرىنىڭ كونسورتسيۋمى نەگىزىندە قۇرىلعان. بيىل حالىقارالىق كونفەرەنتسيا قازاقستاندا العاش رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىر.
ICMR 2026 كونفەرەنتسياسىنىڭ جالپى ءتوراعاسى، NU ينجەنەريا مەكتەبى دەكانىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى پروفەسسور ەسسام شەحاب قازاقستاندا مۇنداي حالىقارالىق وندىرىستىك كونفەرەنتسيانىڭ وتكىزىلۋى ماڭىزدى مۇمكىندىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كونفەرەنسيا بارىسىندا ءوندىرىستىڭ بولاشاعى، ونەركاسىپتىك يننوۆاتسيالار، جاڭا تەحنولوگيالار، كادر دايارلاۋ جانە عىلىم مەن بيزنەستىڭ ءوزارا ىقپالداستىعى تالقىلاندى. پانەلدىك پىكىرتالاسقا Alstom, Wabtec, Air Astana, VietJet, KPe، Ghalam, Air Liquide جانە Composite Materials كومپانيالارىنىڭ باسشىلارى مەن جەتەكشى ساراپشىلارى قاتىستى.
ءىس-شاراعا 60 قا جۋىق ۇلى بريتانيا، كانادا، يرلانديا، قازاقستان جانە باسقا ەلدەردىڭ عالىمدارى قاتىستى. باياندامالار روبوتتاندىرۋ مەن اۆتوماتتاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت، ماشينالىق وقىتۋ، سيفرلىق ءوندىرىس، ادديتيۆتى تەحنولوگيالار جانە Industry 4.0 باعىتتارىن قامتىدى.
پروفەسسور قازاقستان ءۇشىن كادر دايارلاۋ ماسەلەسىنىڭ دە ماڭىزى زور ەكەنىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، ءوندىرىستى دامىتاتىن ينجەنەرلەر مەن تەحنيكالىق مامانداردى دايارلاۋ، سونداي- اق ولاردى ەلدە ۇستاپ قالۋ - ۇزاقمەرزىمدى يندۋستريالىق ساياساتتىڭ ماڭىزدى بولىگى.
NU ينجەنەريا مەكتەبىنىڭ قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسورى حازرەت الي قازاقستاننىڭ وندىرىستىك حابقا اينالۋىنا مۇمكىندىك بار دەپ سانايدى.
- قازاقستان ءوندىرىس سالاسىندا ءوسىپ كەلە جاتقان ەلدەردىڭ ءبىرى. سوڭعى جىلدارى بۇل باعىتتاعى دامۋ قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر. سوندىقتان ەلدىڭ بولاشاعى جاقسى، - دەدى ول.
پروفەسسور يۋسۋف التينتاس قازاقستاننىڭ حالقى سالىستىرمالى تۇردە از بولۋى دا بەلگىلى ءبىر جاعدايدا ارتىقشىلىق ەكەنىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، حالىق سانى شاعىن ەلدىڭ وزىندە جوعارى بىلىكتى مامانداردى دايارلاۋ ارقىلى الەمدىك نارىققا تەحنولوگيالىق ءونىم شىعارۋعا بولادى.
- شۆەيتساريا - شاعىن ەل، ءبىراق الەمگە كوپتەگەن تەحنولوگيا ۇسىنادى. قازاقستان دا ءوز ماماندارىن جوعارى دەڭگەيدە دايارلاسا، مۇنداي ناتيجەگە قول جەتكىزە الادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، پاۆلودارداعى درون ءوندىرىسى قالاي دامىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
كاميلا مۇلىك