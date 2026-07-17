قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا كرەاتيۆتى يندۋستريانى بىرگە دامىتادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىز وڭتۇستىك كورەيامەن كرەاتيۆتى يندۋستريا سالاسىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستى جانداندىرۋعا دەن قويدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
سەۋل قالاسىندا قازاقستاندىق دەلەگاتسيا كورەيانىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن جەتەكشى كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرىمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزىپ، ەكىجاقتى ارىپتەستىكتى دامىتۋ، تاجىريبە الماسۋ جانە ورتاق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرىن پىسىقتادى.
كەزدەسۋلەردىڭ ءبىرى «كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى دامىتۋ قورى» كورپوراتيۆتىك قورى باسقارۋشى كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان كاناليموۆ پەن وڭتۇستىك كورەيانىڭ مادەنيەت، سپورت جانە تۋريزم ۆيتسە-ءمينيسترى كيم دە حەننىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى. تاراپتار كرەاتيۆتى ەكونوميكانى دامىتۋداعى مەملەكەتتىك ساياسات، شىعارماشىلىق كاسىپكەرلىكتى قولداۋ تەتىكتەرى جانە ۇلتتىق كونتەنتتى حالىقارالىق نارىققا ىلگەرىلەتۋ باعىتىنداعى تاجىريبەلەرىن ورتاعا سالدى.
جيىن قورىتىندىسىندا قور مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ كرەاتيۆتى كونتەنتتى دامىتۋ اگەنتتىگى (KOCCA) ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجات كينو، مۋزىكا جانە كرەاتيۆتى ەكونوميكانىڭ وزگە دە باعىتتارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدى، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ۇيىمداستىرۋدى، تاجىريبە الماسۋدى جانە ورتاق ساراپتامالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋدى كوزدەيدى. ساپار بارىسىندا قازاقستاندىق دەلەگاتسيا ازياداعى ءىرى مەدياكومپانيالاردىڭ ءبىرى - MBC كورپوراتسياسى مەن الەمدىك مۋزىكا يندۋسترياسىنداعى جەتەكشى كومپانيالاردىڭ ءبىرى - HYBE باسشىلىعىمەن دە كەزدەستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا كونتەنت دايىنداۋ، زياتكەرلىك مەنشىك نىساندارىن كوممەرسيالاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن پايدالانۋ، سيفرلىق پلاتفورمالاردى دامىتۋ جانە كرەاتيۆتى ءونىمدى حالىقارالىق نارىققا ىلگەرىلەتۋ ماسەلەلەرى ءسوز بولدى.
كەلىسىمدەر قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىنداعى كرەاتيۆتى يندۋستريا سالاسىنداعى ارىپتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا جول اشىپ، ەلىمىزدىڭ اۆتورلارى مەن شىعارماشىلىق كاسىپ يەلەرى ءۇشىن حالىقارالىق مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋگە ىقپال ەتپەك. سونىمەن قاتار قازاقستاندىق كرەاتيۆتى ءونىمنىڭ الەمدىك نارىقتاعى الەۋەتىن ارتتىرۋعا دا سەرپىن بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا كرەاتيۆتى يندۋستريادا 156,7 مىڭ ادام جۇمىس ىستەيدى.
كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى دامىتۋ قورى تالانتتاردى قولداپ، جاڭا جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا جانە وتاندىق ءونىمدى حالىقارالىق نارىققا شىعارۋعا باسىمدىق بەرىپ كەلەدى.