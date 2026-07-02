قازاقستان ورنىقتى دامۋ جونىندەگى جاھاندىق رەيتينگتە ءۇش ساتىعا كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ورنىقتى دامۋ جونىندەگى جاھاندىق رەيتينگتەگى پوزيتسياسىن ىلگەرىلەتتى.
- قازاقستان ورنىقتى دامۋ سالاسىنداعى جاھاندىق كۇن تارتىبىندەگى ءوز ۇستانىمىن نىعايتۋدى جالعاستىرىپ وتىر. 2026 -جىلعى ورنىقتى دامۋ جونىندەگى ەسەپتىڭ (Sustainable Development Report) قورىتىندىسىنا سايكەس، ەلىمىز ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋ يندەكسى بويىنشا 169 مەملەكەتتىڭ ىشىندە 67-ورىنعا يە بولىپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 3 ساتىعا جوعارىلادى. ەسكە سالساق، 2025 -جىلى قازاقستان 167 ەلدىڭ ىشىندە 70-ورىندا بولعان.
2026 -جىلعى رەيتينگ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان G20 ەلدەرىنىڭ ءبىرقاتارىن، ونىڭ ىشىندە يندونەزيا، مەكسيكا، تۇركيا، ءۇندىستان جانە ساۋد ارابياسىن باسىپ وزدى، - دەلىنگەن ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
مىسالى، ەڭ ماڭىزدى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى رەتىندە ودم 6 «تازا سۋ جانە سانيتاريا» باعىتى بويىنشا قول جەتكىزىلگەن ىلگەرىلەۋدى اتاپ وتۋگە بولادى. حالىقتىڭ بازالىق اۋىز سۋمەن جابدىقتاۋ قىزمەتتەرىنە قولجەتىمدىلىگى %95,4 دان %97,8 عا دەيىن ارتتى، تۇششى سۋ الۋ كولەمى ازايدى، سونداي-اق ءوندىرىسى سۋ تاپشىلىعى بايقالاتىن سۋ رەسۋرستارىن پايدالانۋدى تالاپ ەتەتىن يمپورتتالاتىن تاۋارلاردىڭ قۇرامىنداعى سۋ كولەمى قىسقاردى.
سونىمەن قاتار، الەۋمەتتىك سالانى دامىتۋ، ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ، يننوۆاتسيالىق قىزمەتتى ىنتالاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ سياقتى و د م-نىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا تۇراقتى ىلگەرىلەۋ بايقالادى. بۇدان بولەك، قازاقستان و د م-دى مەملەكەتتىك ساياساتقا ىقپالداستىرۋ جونىندەگى SDSN ساراپتامالىق ساۋالناماسىنا ەنگىزىلگەن ورتالىق ازياداعى جالعىز مەملەكەت اتاندى.
جاھاندىق رەيتينگتەگى پوزيتسيانىڭ جاقسارۋى جۇرگىزىلىپ جاتقان مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ تيىمدىلىگىن جانە ورنىقتى، ينكليۋزيۆتى ءارى ۇزاق مەرزىمدى دامۋ قاعيداتتارىنا بەيىلدىلىكتى راستايدى.