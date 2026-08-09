قازاقستان پوليتسەيى قىتايداعى جەكپە-جەكتە قارسىلاسىن 13 سەكۋندتا نوكاۋتقا جىبەردى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭ قالاسىندا وتكەن NAIZA Diamond Fight Night حالىقارالىق تۋرنيرىندە اتىراۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى جىلدام قيمىلدايتىن ارنايى جاساعىنىڭ ينسپەكتورى ەلدار وتارالى 61 كەلى سالماقتا ونەر كورسەتىپ، جەڭىسكە جەتتى.
جەكپە-جەكتە اتىراۋلىق سپورتشى قارسىلاسىنا ايقىن باسىمدىق تانىتىپ، كەزدەسۋدى ءبىرىنشى راۋندتىڭ نەبارى 13-سەكۋندىندا نوكاۋتپەن اياقتادى.
وسىلايشا ەلدار وتارالى حالىقارالىق ارەنادا شەبەرلىگىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەپ، ەل نامىسىن ابىرويمەن قورعادى.
قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى مەيىرىم نۇرسۇلتانوۆ (20-0, 11 ك و) 2026 -جىلدىڭ 19-قىركۇيەگىندە ا ق ش-تىڭ سان- ديەگو قالاسىندا (كاليفورنيا شتاتى) وتەتىن بوكس كەشىندە ورتا سالماقتاعى WBC ۋاقىتشا الەم چەمپيونى اتاعى ءۇشىن شارشى الاڭعا شىعاتىنىن جازعان ەدىك.