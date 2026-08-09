KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان پوليتسەيى قىتايداعى جەكپە-جەكتە قارسىلاسىن 13 سەكۋندتا نوكاۋتقا جىبەردى

    استانا. KAZINFORM - بەيجىڭ قالاسىندا وتكەن NAIZA Diamond Fight Night حالىقارالىق تۋرنيرىندە اتىراۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى جىلدام قيمىلدايتىن ارنايى جاساعىنىڭ ينسپەكتورى ەلدار وتارالى 61 كەلى سالماقتا ونەر كورسەتىپ، جەڭىسكە جەتتى.

    ц
    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    جەكپە-جەكتە اتىراۋلىق سپورتشى قارسىلاسىنا ايقىن باسىمدىق تانىتىپ، كەزدەسۋدى ءبىرىنشى راۋندتىڭ نەبارى 13-سەكۋندىندا نوكاۋتپەن اياقتادى.

    وسىلايشا ەلدار وتارالى حالىقارالىق ارەنادا شەبەرلىگىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەپ، ەل نامىسىن ابىرويمەن قورعادى.

    قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى مەيىرىم نۇرسۇلتانوۆ (20-0, 11 ك و) 2026 -جىلدىڭ 19-قىركۇيەگىندە ا ق ش-تىڭ سان- ديەگو قالاسىندا (كاليفورنيا شتاتى) وتەتىن بوكس كەشىندە ورتا سالماقتاعى WBC ۋاقىتشا الەم چەمپيونى اتاعى ءۇشىن شارشى الاڭعا شىعاتىنىن جازعان ەدىك.

    سپورت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور