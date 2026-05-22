قازاقستان مەن گونكونگ قىلمىسكەرلەردى ۇستاپ بەرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ قىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى ورناتۋ ماقساتىندا گونكونگقا جۇمىس ساپارىمەن باردى.
ساپار اياسىندا بەرىك اسىلوۆ گونكونگتىڭ قاۋىپسىزدىك جونىندەگى حاتشىسى كريس تانگپەن كەزدەسۋ وتكىزدى. ول ءوڭىردىڭ قۇقىق قورعاۋ جانە ارنايى قىزمەتتەرىنىڭ، ونىڭ ىشىندە پوليتسيانىڭ، كوشى-قون، كەدەن، قىلمىستىق-اتقارۋ، ورتكە قارسى جانە اۆياتسيالىق-قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرەدى.
قازاقستاندىق قاداعالاۋ ورگانىنىڭ باسشىسى اتاپ وتكەندەي، بۇل كەزدەسۋ ىزدەستىرىلىپ جاتقان ادامدى ۇستاپ بەرۋ جانە ترانسۇلتتىق قىلمىس تۇرلەرىمەن بىرلەسىپ كۇرەسۋ سالاسىنداعى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اراسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىلدى نىعايتۋ ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى.
سۇحبات بارىسىندا زاڭسىز شىعارىلعان اكتيۆتەردى ىزدەستىرۋ جانە قايتارۋ، قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى جىلىستاتۋعا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرىندەگى ىنتىماقتاستىققا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا جاسىرىنىپ جۇرگەن قىلمىسكەرلەردى ۇستاپ بەرۋ تۋرالى، قىلمىستىق ىستەر بويىنشا ءوزارا قۇقىقتىق كومەك تۋرالى، سوتتالعان ادامداردى بەرۋ تۋرالى مەملەكەتارالىق كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى.
كەلىسسوزدەر سوڭىندا تاراپتار جەدەل جانە كريميناليستيكالىق اقپاراتپەن، زاماناۋي تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانا وتىرىپ وزەكتى قىلمىس تۇرلەرىن تەرگەۋدىڭ وزىق تاجىريبەسىمەن الماسۋعا ۋاعدالاستى. سونداي-اق ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن وزگە دە قۇقىقتىق ماسەلەلەر بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋدىڭ الداعى قادامدارىن ايقىندادى.
اتاپ وتسەك، گونكونگ الەمدەگى ەڭ ءىرى قارجى ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى. وسىنداي ورتالىقتاردىڭ قاتارىنا ماكاو دا جاتادى. ەكى كۇن بۇرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى ونىمەن قىلمىستىق-قۇقىقتىق سالاداعى حالىقارالىق شارتتاردىڭ تولىق پاكەتىنە قول قويدى.
ەسكە سالساق، وتكەن جىلدىڭ قىركۇيەگىندە قازاقستان سينگاپۋرمەن قىلمىستىق ىستەر بويىنشا ءوزارا قۇقىقتىق كومەك تۋرالى شارتقا قول قويعان ەدى.
وسىلايشا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى شىعىس ازياداعى ءىرى وفشورلىق ايماقتارمەن قۇقىقتىق كومەك كورسەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا حالىقارالىق نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق بازانى قالىپتاستىرۋ جۇمىسىن اياقتادى.
ايتا كەتەلىك بەرىك اسىلوۆ پەن ەقىۇ باس حاتشىسى قۇقىقتىق ءتارتىپ پەن زاڭدىلىق ماسەلەلەرىن قاراستىرعان ەدى.