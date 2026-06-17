قازاقستان وڭدەۋ ونەركاسىبىندە وزبەكستاندى باسىپ وزدى: بۇعان نە سەبەپ؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ العاشقى ءتورت ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ ءوسۋ قارقىنى جونىنەن وزبەكستاندى باسىپ وزدى.
ەكونوميست ايبار ولجايدىڭ مالىمدەۋىنشە، قاڭتار-ءساۋىر ارالىعىندا قازاقستاندا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ يندەكسى 109,9 پايىزعا جەتسە، وزبەكستاندا بۇل كورسەتكىش 108,5 پايىز بولعان، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ ءتىلشىسى.
ەكونوميست مۇنى ورتالىق ازياداعى سيرەك كەزدەسەتىن قۇبىلىس دەپ باعالايدى. ويتكەنى بۇعان دەيىن وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ ءوسۋ قارقىنى بويىنشا وزبەكستان تۇراقتى تۇردە جوعارى ناتيجە كورسەتىپ كەلگەن
وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى ۇلەس قانداي؟
2026-جىلدىڭ قاڭتار-ءساۋىر ايلارىندا قازاقستاندا جالپى ونەركاسىپ ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 21,7 تريلليون تەڭگەگە جەتكەن. ونىڭ ىشىندە وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ كولەمى 10,3 تريلليون تەڭگەنى قۇراپ، جالپى ونەركاسىپ ءوندىرىسىنىڭ 47,4 پايىز قامتىعان.
ال وزبەكستاندا وسى كەزەڭدە 394,7 تريلليون سۋم كولەمىندە ونەركاسىپ ءونىمى وندىرىلسە، ونىڭ 338,5 تريلليون سۋمى وڭدەۋ ونەركاسىبىنە تيەسىلى بولعان. بۇل جالپى ونەركاسىپ كولەمىنىڭ 85,8 پايىزنا تەڭ.
بۇل جەردە ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق قۇرىلىمىن دۇرىس ءتۇسىنۋ كەرەك. قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ ونەركاسىپتىك مودەلى ۇقساس بولعانىمەن، ولاردىڭ ىشكى ماماندانۋى ءارتۇرلى، - دەيدى ول.
مەتاللۋرگيا ەكى ەل ءۇشىن دە ماڭىزدى سالا
ەكونوميستىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ وڭدەۋ ونەركاسىبىندە مەتاللۋرگيا نەگىزگى تىرەك سالالاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى.
قازاقستاندا مەتاللۋرگيانىڭ وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى ۇلەسى شامامەن 42 پايىزعا جەتسە، وزبەكستاندا بۇل كورسەتكىش 34 پايىزدان اسادى. الايدا بيىلعى جىلدىڭ العاشقى ءتورت ايىندا ەكى مەملەكەتتە دە مەتال ونىمدەرى وندىرىسىندە بەلگىلى ءبىر تومەندەۋ بايقالعان.
سوعان قاراماستان قازاقستانداعى وزگە ءوندىرىس سالالارىنىڭ جوعارى ءوسىمى جالپى كورسەتكىشتىڭ ارتۋىنا مۇمكىندىك بەرگەن.
ماشينا جاساۋ ءوسىمنىڭ درايۆەرىنە اينالدى
ايبار ولجاي قازاقستاننىڭ باستى ارتىقشىلىعى رەتىندە اۋىر يندۋستريا، مەتاللۋرگيا، ماشينا جاساۋ، قۇرىلىس ماتەريالدارى، حيميا، فارماتسيەۆتيكا جانە ازىق-تۇلىك ءوندىرىسىنىڭ قاتار دامۋىن اتاپ ءوتتى.
اسىرەسە ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى ءوسىم ەرەكشە نازار اۋدارتادى. 2026-جىلدىڭ العاشقى ءتورت ايىندا بۇل سەكتور 23,3 پايىزعا وسكەن.
بۇل جاي عانا ءبىر سالانىڭ جەتىستىگى ەمەس. ماشينا جاساۋ دامىسا، ونىڭ ارتىندا اۆتوموبيل ءوندىرىسى، اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسى، تەمىرجول تەحنيكاسى، ەلەكتر جابدىقتارى، قوسالقى بولشەكتەر، ينجەنەرلىك قىزمەتتەر جانە بىلىكتى كادرلار نارىعى بىرگە قوزعالادى، - دەدى ساراپشى.
وزبەكستاننىڭ باستى ارتىقشىلىعى نەدە؟
ايبار ولجاي وزبەكستاننىڭ وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى باستى كۇشى جەڭىل ونەركاسىپ ەكەنىن ايتادى.
كورشى ەل ماقتا وسىرۋدەن باستاپ دايىن كيىم شىعارۋعا دەيىنگى تولىق وندىرىستىك سيكلدى قالىپتاستىرعان. سوندىقتان وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى توقىما، كيىم جانە بىلعارى ونىمدەرىنىڭ ۇلەسى شامامەن 15 پايىزعا جەتەدى.
ال قازاقستاندا بۇل كورسەتكىش نەبارى 1 پايىز شاماسىندا.
قازاقستان اۋىر يندۋستريا مەن ماشينا جاساۋعا سۇيەنسە، الداعى كەزەڭدە جەڭىل ونەركاسىپتى، دايىن تۇتىنۋ تاۋارلارىن، ازىق-تۇلىك وڭدەۋدى، فارماتسيەۆتيكانى جانە جوعارى تەحنولوگيالىق وندىرىستەردى كەڭەيتۋ ارقىلى وڭدەۋ سەكتورىن ودان ءارى ءارتاراپتاندىرا الادى، - دەيدى ولجاي.
بۇل نەنى بىلدىرەدى؟
ەكونوميستىڭ پىكىرىنشە، قازاقستاننىڭ وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ ءوسۋ قارقىنى بويىنشا وزبەكستاننان وزۋى جاي عانا ستاتيستيكالىق كورسەتكىش ەمەس.
بۇل ەل ەكونوميكاسىنىڭ ىشكى قۇرىلىمىندا وڭ وزگەرىستەر ءجۇرىپ جاتقانىن اڭعارتادى.
ايبار ولجاي قازىرگى قارقىن ساقتالعان جاعدايدا قازاقستان الداعى جىلدارى ورتالىق ازياداعى ەڭ قۋاتتى يندۋستريالىق ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.