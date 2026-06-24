قازاقستان فۋتفولىندا ەڭ قىمبات ويىنشى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ەڭ قىمبات ويىنشىسى داستان ساتپايەۆتىڭ باعاسى انگليانىڭ «چەلسي» كومانداسىنا اۋىسار الدىندا قىمباتتادى.
Transfermarkt قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى مەن الماتىلىق «قايرات» كومانداسىنىڭ بۇرىنعى شابۋىلشىسىنىڭ قۇنىن تاعى 500 مىڭ ەۋروعا كوبەيتتى. ەندى ونىڭ باعاسى 3,5 ميلليون ەۋرو. بۇل - قازاقستان پرەمەر-ليگاسى ويىنشىلارى اراسىندا ەڭ جوعارى كوسرەتكىش.
سونداي-اق ساتپايەۆتىڭ ترانسفەرلىك باعاسىنىڭ وسۋىمەن بىرگە ارگەنتينالىق فۋتبول ستاتيستى كارلوسا اراساكيدىڭ نۇسقاسى بويىنشا الەمنىڭ جاس سۇرمەرگەندەرى اراسىندا العاشقى وندىققا ەندى. قازاقستاندىق فورۆارد 20 جاستان اسپاعان ويىنشىلار اراسىندا توعىزىنشى ورىنعا تابان تىرەپ تۇر. ول 17 جاسىندا 25 گول سوعىپ ۇلگەردى.
بۇل ءتىزىمدى يسپانيانىڭ «بارسەلونا» كلۋبىنىڭ جاس جۇلدىزى لامين يامال 56 گولمەن باستاپ تۇر. ودان كەيىنگى ورىنداردا ءارقايسىسى 40 گولدان سوققان برازيليالىق ەستيەۆاو ي ەندريك كەلەدى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن داستان ساتپايەۆ «قايرات» ساپىنداعى سوڭعى ويىندا ەكى گول سوقتى.