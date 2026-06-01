KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان تۋريزمىن ناسيحاتتاۋعا حالىقارالىق بلوگەرلەر تارتىلدى

    استانا. قازاقپارات -20 ميلليوننان استام اۋديتورياسى بار بلوگەر قازاقستان تۋرالى كونتەنت تۇسىرەدى، دەپ حابارلايدى Kazakh tourism ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Дастан Муҳамедраҳимов
    Фото: instagram.com/joe_hattab

    «تۋريزم سالاسىنىڭ ۇزدىگى» ماراپاتىنىڭ جانە «الەمنىڭ ۇزدىك تريەۆەل-بلوگەرى» نوميناتسياسى بويىنشا حالىقارالىق WIBA Awards 2026 سىيلىعىنىڭ يەگەرى داستان مۇحامەدراحىموۆتىڭ (bydastann) شاقىرتۋىمەن الماتىعا شەتەلدىك جەتەكشى كونتەنت اۆتورلارى كەلدى.

    شەتەلدىك قوناقتاردىڭ قاتارىندا YouTube-تە 20 ميلليوننان استام اۋديتورياسى بار يوردانيالىق رەجيسسەر-دەرەكتى فيلمدەر ءتۇسىرۋشى دجو حاتتاب (joe_hattab) جانە TikTok پەن Instagram دا كوپميلليوندىق قاۋىمداستىقتى قامتيتىن امەريكالىق تريەۆەل-بلوگەر دجوشۋا پلاتيلەرو (megaamerican) بار.

    ساپار اياسىندا بلوگەرلەر ەلىمىزدىڭ تۋريستىك مۇمكىندىكتەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن تۇسىرىلىمدەر جۇرگىزەدى.

    -ءبىز قازاقستاننىڭ سۇلۋلىعىن كورسەتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. كەرەمەت كونتەنت كۇتىڭىزدەر،-دەپ ءبولىستى داستان مۇحامەدراحىموۆ.

    مۇنداي اۋقىمدى ينفليۋەنسەرلەردىڭ كەلۋى قازاقستاندىق ءتۋريزمدى ىلگەرىلەتۋگە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.

    ساراپشىلىق كونتەنتتىڭ جاسالۋى جانە ونىڭ نەگىزگى حالىقارالىق پلاتفورمالاردا كورسەتىلۋى جاھاندىق اۋديتورياعا تىكەلەي شىعۋدى قامتاماسىز ەتەدى، سونداي-اق ەل برەندىنىڭ تانىمالدىلىعىن ارتتىرىپ، شەتەلدىك تۋريستەر اعىنىنىڭ وسۋىنە ىقپال ەتەدى.

    مادەنيەت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور