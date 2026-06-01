قازاقستان تۋريزمىن ناسيحاتتاۋعا حالىقارالىق بلوگەرلەر تارتىلدى
استانا. قازاقپارات -20 ميلليوننان استام اۋديتورياسى بار بلوگەر قازاقستان تۋرالى كونتەنت تۇسىرەدى، دەپ حابارلايدى Kazakh tourism ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«تۋريزم سالاسىنىڭ ۇزدىگى» ماراپاتىنىڭ جانە «الەمنىڭ ۇزدىك تريەۆەل-بلوگەرى» نوميناتسياسى بويىنشا حالىقارالىق WIBA Awards 2026 سىيلىعىنىڭ يەگەرى داستان مۇحامەدراحىموۆتىڭ (bydastann) شاقىرتۋىمەن الماتىعا شەتەلدىك جەتەكشى كونتەنت اۆتورلارى كەلدى.
شەتەلدىك قوناقتاردىڭ قاتارىندا YouTube-تە 20 ميلليوننان استام اۋديتورياسى بار يوردانيالىق رەجيسسەر-دەرەكتى فيلمدەر ءتۇسىرۋشى دجو حاتتاب (joe_hattab) جانە TikTok پەن Instagram دا كوپميلليوندىق قاۋىمداستىقتى قامتيتىن امەريكالىق تريەۆەل-بلوگەر دجوشۋا پلاتيلەرو (megaamerican) بار.
ساپار اياسىندا بلوگەرلەر ەلىمىزدىڭ تۋريستىك مۇمكىندىكتەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن تۇسىرىلىمدەر جۇرگىزەدى.
-ءبىز قازاقستاننىڭ سۇلۋلىعىن كورسەتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. كەرەمەت كونتەنت كۇتىڭىزدەر،-دەپ ءبولىستى داستان مۇحامەدراحىموۆ.
مۇنداي اۋقىمدى ينفليۋەنسەرلەردىڭ كەلۋى قازاقستاندىق ءتۋريزمدى ىلگەرىلەتۋگە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
ساراپشىلىق كونتەنتتىڭ جاسالۋى جانە ونىڭ نەگىزگى حالىقارالىق پلاتفورمالاردا كورسەتىلۋى جاھاندىق اۋديتورياعا تىكەلەي شىعۋدى قامتاماسىز ەتەدى، سونداي-اق ەل برەندىنىڭ تانىمالدىلىعىن ارتتىرىپ، شەتەلدىك تۋريستەر اعىنىنىڭ وسۋىنە ىقپال ەتەدى.