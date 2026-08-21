قازاقستان ترياتلوننان قىتايداعى الەمدىك سەريا كەزەڭىنە قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - ترياتلوننان الەمدىك سەريانىڭ كەزەكتى كەزەڭى قىتايدىڭ ۆەيحاي قالاسىندا وتەدى.
حالىقارالىق جارىسقا قاتىسۋشىلاردىڭ الدىن الا تىزىمىنە قازاقستان قۇراماسىنىڭ ەكى سپورتشىسى ەندى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، جارىستا ەل نامىسىن ارلان جاڭاباي مەن ايان بەيسەنبايەۆ قورعايدى.
تۋرنير 29-تامىزدا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، بەكاسىل اسامبەك سلوۆاكيادا ەركىن كۇرەستەن ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا اقتىق سىنعا شىقتى.
تاەكۆوندوشىلار باتىرحان تولەۋعالي مەن نازىم ماحمۇتوۆا پاكىستانداعى تۋرنيردە توپ جاردى.