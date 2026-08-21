KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان ترياتلوننان قىتايداعى الەمدىك سەريا كەزەڭىنە قاتىسادى

    استانا. KAZINFORM - ترياتلوننان الەمدىك سەريانىڭ كەزەكتى كەزەڭى قىتايدىڭ ۆەيحاي قالاسىندا وتەدى.

    а
    Фото: ҚР ҰОК

    حالىقارالىق جارىسقا قاتىسۋشىلاردىڭ الدىن الا تىزىمىنە قازاقستان قۇراماسىنىڭ ەكى سپورتشىسى ەندى.

    ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، جارىستا ەل نامىسىن ارلان جاڭاباي مەن ايان بەيسەنبايەۆ قورعايدى.

    تۋرنير 29-تامىزدا وتەدى.

    ايتا كەتەيىك، بەكاسىل اسامبەك سلوۆاكيادا ەركىن كۇرەستەن ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا اقتىق سىنعا شىقتى.

    تاەكۆوندوشىلار باتىرحان تولەۋعالي مەن نازىم ماحمۇتوۆا پاكىستانداعى تۋرنيردە توپ جاردى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور