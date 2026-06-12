قازاقستان تۇركياداعى ساداق اتۋدان الەم كۋبوگى كەزەڭىندە تاعى دا ۇزدىك وندىققا ەندى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ انتاليا قالاسىندا ساداق اتۋدان الەم كۋبوگىنىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى جالعاسىپ جاتىر.
حالىقارالىق تۋرنيردە قازاقستان قۇراماسىنىڭ وكىلدەرى كەزەكتى رەت ۇزدىك ون سپورتشىنىڭ قاتارىنا ەندى. بۇل تۋرالى ۇ و ك ءمالىم ەتتى.
ۆيكتوريا ليان مەن اقبارالى قارابايەۆ بلوكتى ساداق اتۋدان ارالاس كوماندالار اراسىنداعى جارىستا الەم كۋبوگى كەزەڭىنىڭ شيرەك فينالىنا دەيىن جەتتى. بۇل كەزەڭدە قازاقستاندىق مەرگەندەر مەكسيكا قۇراماسىمەن كەزدەستى. تارتىستى باسەكەدە قارسىلاستار 158:155 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
قورىتىندى حاتتامادا ليان مەن قارابايەۆ التىنشى ورىنعا تۇراقتادى.
ايتا كەتەيىك، شيرەك فينالعا دەيىنگى جولدا قازاقستاندىق سپورتشىلار مالايزيا مەن گەرمانيا كوماندالارىن جەڭگەن بولاتىن.
بۇعان دەيىن ايەلدەر اراسىنداعى كوماندالىق جارىستا ۆيكتوريا ليان، ديانا يۋنۋسوۆا جانە ادەل جەكسەنبينوۆا جەتىنشى ورىن الدى. ال ەرلەر اراسىنداعى وسى باعدارلامادا اقبارالى قارابايەۆ، مۇسا دىلمۇحامەت جانە اندرەي تيۋتيۋن ونىنشى ناتيجە كورسەتتى.
قازاقستان قۇراماسى انتاليادا (تۇركيا) ءوتىپ جاتقان ساداق اتۋدان الەم كۋبوگى كەزەڭىندەگى بلوكتى ساداقپەن اتۋدان ايەلدەر اراسىنداعى كوماندالىق جارىستى اياقتاپ، ۇزدىك وندىققا كىرگەن بولاتىن.