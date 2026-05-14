قازاقستان مەن تۇركيا پرەزيدەنتتەرى Alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنا باردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەجەپ تايىپ ەردوعانعا ەلىمىزدەگى باستى تەحنولوگيالىق حابقا اينالۋدى كوزدەيتىن ورتالىقتىڭ الەۋەتى تانىستىرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ەكى ەل باسشىلارىنا مۋزەي ەكسپوزيتسياسى مەن ج ي- كينوتەاترىن كورسەتىپ، ورتالىقتىڭ ۇزاقمەرزىمدى دامۋ ستراتەگياسى تۋرالى مالىمەت بەردى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنتتەرگە Astana Smart City جوباسى جونىندە باياندالدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەجەپ تايىپ ەردوعان قازاقستان-تۇركيا بيزنەس فورۋمىنا قاتىسقان ەدى.