قازاقستان مەن تۇركيا اراسىندا ەشقانداي تۇيتكىلدى ماسەلە جوق - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاق-تۇرىك ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىندا قارقىندى دامىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى تاۋەلسىزدىك سارايىندا ءوتىپ جاتقان قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ 6-وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءسىزدى ءتۇبى ءبىر تۇركى جۇرتىنىڭ تەمىرقازىعى - ۇلى دالا تورىندە قارسى الۋ زور مارتەبە. تۇركيا ءبىز ءۇشىن باۋىرلاس ەل، ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەس. ەلدەرىمىزدىڭ تاريحى مەن رۋحاني قۇندىلىقتارى ورتاق. تامىرى تەرەڭ بايلانىستارىمىز بۇگىندە حالىقتارىمىزدىڭ مىزعىماس دوستىعىن ودان ارى نىعايتۋعا ىقپال ەتىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا قازاق-تۇرىك ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىندا قارقىندى دامىپ جاتىر. ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا ەشقانداي تۇيتكىل جوق.- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعانعا قاراتا.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، مەملەكتارالىق جانە ۇكىمەتارالىق بايلانىستار نىعايىپ كەلەدى. پارلامەنتارالىق ىقپالداستىق تا جوعارى دەڭگەيدە. تۇرىك دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامىندا ءبىر توپ دەپۋتاتتىڭ جانە پارتيا مۇشەلەرىنىڭ بولۋى سونىڭ ايقىن دالەلى.
- سونىمەن قاتار ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعى كۇشەيە ءتۇستى. تۇركيا ءىرى ينۆەتورلارىمىزدىڭ قاتارىنا كىرەدى. وسى ۋاقىتقا دەيىن ءسىزدىڭ ەلىڭىزدەن ەكونوميكامىزعا 6 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلدى. قازاقستاننىڭ تۇركياعا سالعان ينۆەستيتسياسى دا ءوسىپ، 2,5 ميلليارد دوللارعا جۋىقتادى. سونداي-اق تۇرىك ەلى نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستىگىمىزدىڭ ءبىرى. قوس حالىقتىڭ مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستارى قارىم-قاتىناستارمىزدىڭ التىن ارقاۋى سانالادى. ءبىز وسى يگى ءۇردىستى ساقتاپ، ءوزارا ىقپالداستىعىمىزدىڭ اياسىن كەڭەيتە بەرۋگە مۇددەلىمىز،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعاندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى العان ەدى.