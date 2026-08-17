قازاقستان مەن تۇركيا اراسىندا اۋە رەيستەرى كوبەيەدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا مەن قازاقستان ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جانە ەكى ەل اراسىنداعى اۋە قاتىناسىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان جاڭا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى حاتتاماعا قول قويدى. بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى جازدى.
تۇركيانىڭ كولىك جانە ينفراقۇرىلىم مينيسترلىگىنە قاراستى ازاماتتىق اۆياتسيا باس باسقارماسىنىڭ (SHGM) مالىمەتىنشە، ستامبۇلدا قازاقستاننىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىمەن اۋە قاتىناسىن دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەلىسسوزدەر ءوتتى. كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تۇركيانىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا باس باسقارماسىنىڭ باس ديرەكتورى كەمال يۇكسەك پەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگىنىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى ءتوراعاسى سالتانات تومپييەۆا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى حاتتاماعا قول قويدى.
جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس، ەكى ەل اراسىنداعى جولاۋشىلار تاسىمالى بويىنشا قولدانىستاعى قۇقىقتار كەڭەيتىلىپ، اۋە كومپانيالارىنا رەيستەردى يكەمدى جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرىلەدى.
اتاپ ايتقاندا، ستامبۇلدان قازاقستاننىڭ ءىرى قالالارىنا، اسىرەسە استانا مەن الماتىعا قاتىنايتىن رەيستەردىڭ تاسىمالداۋ مۇمكىندىگى ارتتى. سونداي-اق انكارا، انتاليا جانە بودرۋم ارقىلى ەكى ەلدىڭ باسقا قالالارى اراسىندا اۋە قاتىناسىن دامىتۋعا جاعداي جاسالدى.
كەلىسىم اياسىندا ەكى ەلدىڭ اۋە كومپانيالارىنا اپتاسىنا 38 رەيسكە دەيىن ءوزارا تۇراقتى جۇك رەيستەرىن ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرىلدى. بۇل تۇركيا مەن قازاقستان اراسىنداعى ساۋدا جانە لوگيستيكالىق بايلانىستى جۇك اۋە تاسىمالى ارقىلى نىعايتۋعا ىقپال ەتپەك.
جاڭا حاتتاما اۋە كومپانيالارىنا نارىق جاعدايىنا قاراي ءوز قىزمەتىن يكەمدى جوسپارلاۋعا قوسىمشا مۇمكىندىك بەرەدى. جاڭارتىلعان باعىتتار مەن اۋە قاتىناسى قۇقىقتارى ەكى ەل اراسىندا جاڭا مارشرۋتتار اشۋعا جانە قولدانىستاعى باعىتتار بويىنشا رەيستەر سانىن ارتتىرۋعا قۇقىقتىق ءارى وپەراتسيالىق نەگىز قالىپتاستىرادى.
سونىمەن قاتار تاراپتار ىنتىماقتاستىقتى تەك اۋە تاسىمالىمەن شەكتەمەي، اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك، كادر دايارلاۋ، تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ، جەرۇستى قىزمەتتەرى، اۋەجايلاردى پايدالانۋ جانە سيفرلاندىرۋ باعىتتارىندا دا دامىتۋعا ۋاعدالاستى.
تاراپتاردىڭ پىكىرىنشە، جاڭا حاتتاما تۇركيا مەن قازاقستان اراسىنداعى اۆياتسيا سالاسىنداعى دوستىق ءارى ەكونوميكالىق بايلانىستاردى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، تۋريزم، ساۋدا جانە ءوزارا ساپارلاردىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى.