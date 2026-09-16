قازاقستان ترانزيتتىك جۇك كولەمىن 100 ميلليون تونناعا جەتكىزۋدى كوزدەيدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرىنشى «ورتالىق ازيا - كورەيا رەسپۋبليكاسى» سامميتىندە ايتتى.
پرەزيدەنت كولىك-لوگيستيكا الەۋەتىن نىعايتۋدى تاعى ءبىر باسىمدىق دەپ سانايدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، جاھاندىق جەتكىزۋ تىزبەگىندە تۇبەگەيلى وزگەرىستەر بولىپ جاتىر.
وسى تۇستا شىعىس پەن باتىستى بايلانىستىراتىن ماڭىزدى بۋىن رەتىندە ورتالىق ازيانىڭ رولى ارتا ءتۇستى.
- قازاقستان ءوز اۋماعى ارقىلى تاسىمالداناتىن ترانزيتتىك جۇك كولەمىن 100 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكىزۋدى كوزدەيدى. بۇل رەتتە ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىن دامىتۋعا ايرىقشا ءمان بەرەمىز، ونى ورتا ءدالىز دەپ تە جيى اتايدى. سوڭعى التى جىلدا وسى كولىك دالىزىمەن تاسىمالداناتىن جۇك كولەمى بەس ەسە ۇلعايدى. تاياۋ جىلدارى باعىتتىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن 20 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكىزۋگە نيەتتىمىز. ءبىزدىڭ ويىمىزشا، ورتا ءدالىزدى كولىك سالاسىنداعى TRIPP باستاماسىمەن ينتەگراتسيالاۋعا بولادى. ليانيۋنگان پورتىنداعى قازاق-قىتاي لوگيستيكالىق تەرمينالى ارقىلى ورتالىق ازيا مۋلتيمودالدى جولدارىمەن جۇك جەتكىزەتىن كورەيانىڭ دا اتالعان كوورديناتتار جۇيەسىنە قاتىسى بار. سوندىقتان بۇل باعىتتاردىڭ الەۋەتىن بىرىكتىرىپ، كورەيادان ورتالىق ازيا ارقىلى ەۋروپاعا شىعاتىن كولىك-لوگيستيكا تىزبەگىن قالىپتاستىرۋعا بولادى دەپ ويلايمىن. وسى ورايدا، پۋسان پورتى مەن كاسپي ايلاعىنداعى قازاقستان پورتتارى اراسىنداعى تاجىريبە مەن اقپارات الماسۋ باعىتىنداعى تىعىز ىنتىماقتاستىق جاڭا مۇمكىندىككە جول اشادى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتىڭ ماڭىزىنا نازار اۋدارىپ، قازاقستان كومىرسۋتەگى ءوندىرىسى بويىنشا الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ ساناتىنا كىرەتىنىن، جىل سايىن ەلىمىزدە 100 ميلليون تونناعا جۋىق مۇناي وندىرىلەتىنىن ايتتى.
- وسى سالاداعى ىنتىماقتاستىق اياسىن كەڭەيتۋگە، سونىڭ ىشىندە كورەياعا ەنەرگيا رەسۋرستارىن جەتكىزۋدى قايتا جانداندىرۋعا ءازىرمىز. سونىمەن قاتار گەولوگيالىق بارلاۋ جانە جەر قويناۋىنداعى جاڭا كەنىشتەردى يگەرۋ باعىتىندا ىقپالداستىق اياسىن كەڭەيتۋگە بولادى. وڭ تاجىريبە بار. مىسالى، كورەيانىڭ KNOC ۇلتتىق كومپانياسى قازاقستانداعى مۇناي كەن ورنىن تابىستى يگەرىپ جاتىر. Hyundai Engineering كومپانياسى كونسورتسيۋم قۇرامىندا ءىرى گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسىنا قاتىسۋدا. شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋ سالاسىنىڭ دا كەلەشەگى زور. قازاقستان مۇناي-گاز حيمياسىن، سونىڭ ىشىندە پوليپروپيلەن، پوليەتيلەن ءوندىرىسىن دامىتۋدى بەلسەندى تۇردە قولعا الدى. كورەيالىق كومپانيالاردى قوسىلعان قۇنى جوعارى جاڭا ءوندىرىس ورىندارىن اشۋعا شاقىرامىز. جاھاندىق ەنەرگەتيكاداعى وزگەرىس اتوم ونەركاسىبىن ىلگەرىلەتۋ ماسەلەسى وزەكتى ەكەنىن كورسەتتى. ءبىز KHNP جانە Doosan Enerbility كومپانيالارىمەن يادرولىق تەحنولوگيا سالاسىندا اناعۇرلىم تىعىز ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا ءازىرمىز، دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ سەۋل ەلىمىزدىڭ ۇزدىك ون ساۋدا سەرىكتەسىنىڭ قاتارىنا كىرەتىنىن ايتقان ەدى.