قازاقستان فۋتبولىندا جاڭا رەفورمالار: كلۋبتاردى جەكەشەلەندىرۋ ماسەلەسى تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتى مەن قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ وكىلدەرى فۋتبولدى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋگە قازاقستان ۇ و ك باس حاتشىسى ءالىمجان اقايەۆ پەن سپورت دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى بەكتۇر قياتباي، ال ق ف ف تاراپىنان باس حاتشى سكوتت مانن مەن باس حاتشىنىڭ كەڭەسشىسى امانتاي بايعالي قاتىستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا سكوتت مانن قازاقستان فۋتبولىندا جوسپارلانىپ وتىرعان رەفورمالاردىڭ نەگىزگى باعىتتارىن تانىستىردى. تاراپتار فۋتبول سالاسىن كوممەرتسيالاندىرۋ، فۋتبول كلۋبتارىن جەكەمەنشىككە بەرۋ، سونداي-اق ايەلدەر مەن جاس وسپىرىمدەر فۋتبولىن دامىتۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى.
بۇدان بولەك، سپورت سالاسىنداعى كادرلىق جانە باسقارۋ الەۋەتىن ارتتىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
قازاقستان ۇ و ك وكىلدەرى ءبىلىم بەرۋ باستامالارى جانە حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ Olympic Solidarity باعدارلاماسى ۇسىناتىن مۇمكىندىكتەر تۋرالى اقپارات بەردى.
سونداي-اق تاراپتار قازاقستان ۇ و ك- ءنىڭ حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىمەن، حالىقارالىق جانە ۇلتتىق سپورت فەدەراتسيالارىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل تاجىريبەسىن تالقىلادى. سپورت ۇيىمدارىنىڭ جۇمىسى مەن مامانداردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان حالىقارالىق وليمپيادالىق باعدارلامالاردى پايدالانۋ مۇمكىندىكتەرى دە ءسوز بولدى.
سكوتت مانن ق ف ف قىزمەتكەرلەرى مەن مەنەدجەرلەرىنىڭ قازاقستان ۇ و ك ۇيىمداستىراتىن ءبىلىم بەرۋ جوبالارىنا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ق ف ف وكىلدەرى اكىمشىلىك كۋرستارعا، گەندەرلىك تەڭدىك پەن ايەلدەر كوشباسشىلىعىنا ارنالعان باعدارلامالارعا، سونداي-اق سپورت ماماندارىنىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان باسقا دا جوبالارعا قاتىسۋعا نيەتتى.
ق ف ف باس حاتشىسى قازاقستان ۇ و ك باستامالارىن جان-جاقتى قولداۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ۇيىمدار اراسىنداعى تاجىريبە جانە كاسىبي ءبىلىم الماسۋدى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا تاراپتار بىرلەسكەن جۇمىستى جالعاستىرىپ، قازاقستان سپورتىنىڭ مۇددەسى ءۇشىن ءوزارا بايلانىستى ودان ءارى نىعايتۋعا ۋاعدالاستى.
وسىعان دەيىن PSG Academy قازاقستاندا العاش رەت رەسمي فۋتبول اكادەمياسىن اشاتىنى تۋرالى جازدىق.