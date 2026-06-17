قازاقستان تاۋارلارىن ب ا ءا نارىعىنا شىعارۋ كولەمى ارتادى - زاڭ
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا «ءبىر تاراپتان ە ا ە و مەن وعان مۇشە مەملەكەتتەر جانە ەكىنشى تاراپتان بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اراسىنداعى ەكونوميكالىق ارىپتەستىك تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ قابىلداندى.
كەلىسىمنىڭ نەگىزگى ماقساتى - ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرى مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اراسىنداعى ساۋدا قاتىناستارىن دامىتۋ جانە نىعايتۋ، سونداي-اق قازاقستان تاۋارلارىن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ نارىعىنا شىعارۋ ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاساۋ.
- اتالعان كەلىسىمگە 2025 -جىلعى 27-ماۋسىمدا مينسك قالاسىندا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى اياسىندا قول قويىلدى. كەلىسىم تاۋار نومەنكلاتۋراسىنىڭ 85 پايىزدان استامى بويىنشا يمپورتتىق كەدەندىك باجداردى جويۋدى كوزدەيدى. سونىمەن قاتار، قۇجات ساۋداداعى تەحنيكالىق كەدەرگىلەردى ازايتۋ، سانيتاريالىق جانە فيتوسانيتاريالىق شارالاردى قولدانۋ، كەدەندىك ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جانە ىشكى نارىقتى قورعاۋ تەتىكتەرى سياقتى ماڭىزدى ساۋدا ماسەلەلەرىن قامتيدى. كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ جاڭا جاعدايلارعا بەيىمدەلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا كەدەندىك باجداردى جويۋ كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل ءوزارا ساۋدانى بىرتىندەپ ليبەريزاتسيالاۋعا جانە بيزنەس ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ.
جالپى العاندا، كەلىسىم قازاقستاندىق تاۋارلاردىڭ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى نارىعىنا شىعۋىن كەڭەيتىپ، ەكسپورتتىق الەۋەتتى ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى. سونداي-اق، تاراپتار اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتىپ، ءوزارا ساۋدا كولەمىنىڭ وسۋىنە قولايلى جاعداي قالىپتاستىرادى.
- زاڭدى راتيفيكاتسيالاۋ تەرىس الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق نەمەسە قۇقىقتىق سالدارعا اكەپ سوقپايدى جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قوسىمشا قارجى شىعىندارىن تالاپ ەتپەيدى، - دەدى مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازاقستان مەن ب ا ءا ستراتەگيالىق ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتادى.