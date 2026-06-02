KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان سپورتتىق قۇزعا ورمەلەۋدەن الەم كۋبوگى كەزەڭىندە ونەر كورسەتتى

    استانا. KAZINFORM - يسپانيانىڭ الكوبەنداس قالاسىندا سپورتتىق قۇزعا ورمەلەۋدەن الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭى ءوتتى.

    Казахстан выступил на этапе Кубка мира по спортивному скалолазанию
    Фото: НОК

    قازاقستاندىق سپورتشىلار «جىلدامدىق» ديستسيپليناسىندا باق سىنادى.

    ءامىر مايمۇراتوۆ 1/8 فينالعا دەيىن جەتىپ، 13-ورىنعا تۇراقتادى. دامير توقتاروۆ تا شيرەك فينال جولداماسى ءۇشىن سىنعا ءتۇسۋى كەرەك بولعان، الايدا جارىس جولىنا شىققان جوق. ناتيجەسىندە ول 16-ورىندى يەلەنسە، الىشەر مۇرات 33-ساتىدان كورىندى.

    ايەلدەر اراسىندا تامارا ۋلجابايەۆا 22-ناتيجە كورسەتتى. اننا بالارشينا 27-ورىن السا، ارينا نوۆيتسكايا 36-ورىنعا جايعاستى.

    ايتا كەتەيىك، ەلدوس سمەتوۆ قىتايدا وتەتىن گران-پري تۋرنيرىندەگى باستى قارسىلاستارىن ءبىلدى.

    سپورت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور