قازاقستان سولتۇستىك وڭىرلەردى گازداندىرۋ ءۇشىن رەسەيمەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ سولتۇستىك وبلىستارى مەن استانانى تابيعي گازبەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن رەسەيدەن گاز جەتكىزۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلادى.
بۇل تۋرالى ق ر ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ۇكىمەتى «گازپروم» كومپانياسىمەن «سارىارقا» قولدانىستاعى گاز تاسىمالداۋ جۇيەسىن رەسەيدىڭ يشيم قالاسى ماڭىنداعى («كاراسۋل» كومپرەسسورلىق ستانتسياسى) گاز قۇبىرىمەن بايلانىستىراتىن جاڭا ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىن سالۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر.
- بۇل قازاقستاننىڭ سولتۇستىك وڭىرلەرىن - پەتروپاۆل جانە كوكشەتاۋ قالالارىن، سونداي- اق استانا قالاسىن تابيعي گازبەن قامتاماسىز ەتۋگە جانە گاز جەتكىزۋ باعىتتارىن ءارتاراپتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلدىڭ قازان ايىندا سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىندا وتكەن پەتەربۋرگ حالىقارالىق گاز فورۋمى اياسىندا قازاقستان ۇكىمەتى مەن «گازپروم» اراسىندا ءتيىستى مەموراندۋمعا قول قويىلعان.
- مەموراندۋم رەسەي فەدەراتسياسىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا جاڭا ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىن سالۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋدى كوزدەيدى. جوبا اياسىندا 2030 -جىلدان باستاپ قازاقستاننىڭ سولتۇستىك وڭىرلەرى مەن استانا قالاسىن گازبەن جابدىقتاۋ ءۇشىن رەسەي گازىن 6,3 ميلليارد تەكشە مەترگە دەيىن جەتكىزۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان، - دەدى ول.
جوبا اياسىندا ۇزىندىعى شامامەن 540 شاقىرىم بولاتىن ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىن سالۋ جوسپارلانعان.
قايىرحان تۇتقىشبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا رەسەي تاراپىمەن كەلىسسوزدەر جالعاسىپ جاتىر.
- تۇپكىلىكتى ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزىلگەننەن كەيىن جانە سولتۇستىك وڭىرلەردى گازداندىرۋ بويىنشا جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنگەن سوڭ، تاۋارلىق گازدى جەتكىزۋ شارتتارى مەن ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىنىڭ باعىتى ايقىندالاتىن بولادى، - دەدى ۆيتسەمينيستر.
ەسكە سالايىق، قازاقستاندى گازداندىرۋ دەڭگەيى %64 دان اسقان.