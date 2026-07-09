قازاقستان سۋ شارۋاشىلىعىن قالاي جاڭعىرتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كليماتتىڭ وزگەرۋى، مۇزدىقتاردىڭ ازايۋى، ترانسشەكارالىق وزەندەرگە تاۋەلدىلىك جانە سۋعا سۇرانىستىڭ ارتۋى سۋ قاۋىپسىزدىگىن ۇلتتىق دەڭگەيدەگى ماڭىزدى ماسەلەگە اينالدىردى. ساراپشىلاردىڭ بولجامىنشا، قازىرگى ءۇردىس ساقتالسا، 2030 -جىلعا قاراي ەلدەگى سۋ تاپشىلىعى 15 ميلليارد تەكشە مەترگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن. وسىعان بايلانىستى مەملەكەت سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىن كەشەندى جاڭعىرتۋعا كىرىستى.
جاڭعىرتۋ اياسىندا جاڭا سۋ كودەكسى قابىلدانىپ، سۋ قاۋىپسىزدىگى ۇعىمى زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتىلدى. سونىمەن قاتار سۋارۋ ارنالارى مەن سۋ قويمالارى جاڭارتىلىپ، جاڭا گيدروتەحنيكالىق نىساندار سالىنۋدا. سوڭعى جىلدارى سالاعا رەكوردتىق ينۆەستيتسيا تارتىلىپ، يرريگاتسيالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى.
سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى باسقارۋ ءۇشىن سيفرلىق تەحنولوگيالار ەنگىزىلۋدە. اۆتوماتتاندىرىلعان سۋ رەتتەۋ جۇيەلەرى، سۋ كولەمىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋ جانە بولجاۋ قۇرالدارى قولدانىلىپ جاتىر. الداعى ۋاقىتتا جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى جۇيەلەر سۋ تاپشىلىعى مەن تاسقىن قاۋپىن الدىن الا بولجاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مەملەكەت سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن كەڭىنەن ەنگىزۋگە باسىمدىق بەرۋدە. سونىڭ ناتيجەسىندە جۇزدەگەن ميلليون تەكشە مەتر سۋ ۇنەمدەلىپ، زاماناۋي سۋارۋ تەحنولوگيالارى قولدانىلاتىن ەگىستىك القاپتارىنىڭ كولەمى ارتىپ كەلەدى. بۇل اۋىل شارۋاشىلىعىندا سۋدى ءتيىمدى پايدالانىپ، شىعىندى ازايتۋعا باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار سۋ شارۋاشىلىعىن دامىتۋدا بىلىكتى ماماندار دايارلاۋ مەن حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق كۇشەيتىلۋدە. قازاقستان شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرىپ، جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزىپ جاتىر. وسىلايشا، ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋ، سيفرلاندىرۋ، سۋ ۇنەمدەۋ جانە كادرلىق الەۋەتتى نىعايتۋ ارقىلى ەلدىڭ سۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ كوزدەلىپ وتىر.