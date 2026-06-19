قازاقستان پرەزيدەنتى ەلوردادا چەرنوگوريانىڭ ديپلوماتيالىق ميسسياسىن اشۋدىڭ ماڭىزىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان نارىعىنا كىرگىسى كەلەتىن چەرنوگوريالىق كومپانيالاردى قۋانا قارسى الامىز. بۇل تۋرالى چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ چەرنوگوريامەن سەرىكتەستىك قارىم-قاتىناستى جانداندىرۋعا نيەتتى ەكەنىن جەتكىزىپ، سوڭعى جىلدارى تۇراقتى سيپات العان جوعارى دەڭگەيدەگى ساياسي بايلانىستاردىڭ ارقاسىندا ىنتىماقتاستىق قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، پودگوريتسادا قازاقستان باس كونسۋلدىعىنىڭ اشىلۋى استانانىڭ ەكىجاقتى بايلانىستاردى بارىنشا كەڭەيتۋگە بەيىل ەكەنىن كورسەتەدى.
وسى ورايدا پرەزيدەنت ەلوردامىزدا چەرنوگوريانىڭ ديپلوماتيالىق ميسسياسىن اشۋ، سونداي-اق پارلامەنتارالىق بايلانىستاردى كۇشەيتۋ جونىندەگى قارىمتا قادامداردىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى بيزنەس وكىلدەرىنىڭ بۇگىنگى كەزدەسۋى مەن ساۋدا پالاتالارى اراسىندا قول قويىلاتىن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم ىسكەرلىك قاتىناستاردى دامىتۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- قازاقستان نارىعىنا كىرگىسى كەلەتىن چەرنوگوريالىق كومپانيالاردى قۋانا قارسى الامىز. كاسىپكەرلەرىڭىزگە قولايلى جاعداي جاساۋعا دايىنبىز، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا چەرنوگوريا پرەزيدەنتىن قارسى الدى.