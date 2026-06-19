قازاقستان مەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتتەرى شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت كەلىسسوزدەر ناتيجەسى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسقا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ چەرنوگوريا مەملەكەتى باسشىسىنىڭ العاشقى تاريحي ساپارى ەلىمىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى ۋاقيعا ەكەنىن ايتتى.
- پرەزيدەنت مىرزا، قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەنىڭىزگە وتە قۋانىشتىمىن. چەرنوگوريا مەملەكەتى باسشىسىنىڭ العاشقى تاريحي ساپارىنا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرمىز. سونداي-اق مۇنى ەلىمىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى ۋاقيعا رەتىندە قاراستىرامىز. كەلىسسوزدەرىمىزدىڭ ناتيجەسى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسقا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىمىم كامىل. چەرنوگوريانى حالقىمىز جاقسى بىلەدى. كوپتەگەن ازاماتىمىز جىل سايىن ءسىزدىڭ ەلدە دەمالىپ، جاقسى اسەرمەن ورالادى. ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، ەلىڭىزدىڭ تاۋەلسىزدىك العانىنا 20 جىل تولۋىمەن قۇتتىقتايمىن. وسى جىلداردا ءبىز جاقسى قارىم-قاتىناس ورناتتىق. ءوزارا ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ مازمۇنىن بايىتا ءتۇسۋ كەرەك دەپ ويلايمىن. وعان ەشقانداي كەدەرگى جوق. ءسىزدىڭ ىسكەرلىك دەلەگاتسياڭىزدىڭ قۇرامى وتە سالماقتى. بۇل ەكونوميكالىق جانە ىسكەرلىك بايلانىستاردىڭ اۋقىمىن ارتتىرا تۇسۋگە نيەتتى ەكەنىڭىزدى كورسەتەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ءوز كەزەگىندە ياكوۆ ميلاتوۆيچ بۇل ساپار بايلانىستارىمىزدىڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىن كورسەتەتىنىن العا تارتتى.
- قۇرمەتتى پرەزيدەنت! ەڭ الدىمەن قازاقستانعا شاقىرعانىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن. ءوزىڭىز اتاپ وتكەندەي، بۇل - چەرنوگوريا پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا العاشقى رەسمي ساپارى. بۇگىن ءبىز ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتە تۇسەمىز دەپ سەنەمىن. بۇل ساپار بايلانىستارىمىزدىڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىن كورسەتەدى. مەن مۇندا دوستاس ەلدىڭ وكىلى رەتىندە كەلدىم. چەرنوگوريانىڭ ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرى دە وسىندا. ەكى ەلدىڭ ساۋدا پالاتالارى بيزنەس فورۋم وتكىزەدى، ءبىرقاتار مەموراندۋمعا قول قويىلادى. چەرنوگوريا قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن تانىمال باعىتتاردىڭ ءبىرى ەكەنىن بىلەمىز. وسى تاراپتاعى بايلانىستارىمىزدى كۇشەيتە تۇسكىمىز كەلەدى. سىزبەن ساياسي ىنتىماقتاستىقتى عانا ەمەس، ەكونوميكالىق سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋ مۇمكىندىكتەرىن دە تالقىلايمىز، - دەدى ول.
وسىدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا چەرنوگوريا پرەزيدەنتىن قارسى العانىن جازعانبىز.