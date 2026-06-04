قازاقستان ەنەرگەتيكا سالاسىندا تولاعاي تابىستارعا جەتەتىنىنە سەنەمىن - ۆلاديمير پۋتين
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىن دامىتۋعا الەۋەتى زور. بۇل جونىندە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين پەتەربۋرگ حالىقارالىق ەكونوميكالىق فورۋمى اياسىندا حالىقارالىق اگەنتتىكتەردىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋدە مالىمدەدى.
- قازاقستان رەسۋرستارعا وتە باي ەل ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل جەردە اتوم ەلەكتر ستانسيالارىنىڭ وتىنى جونىندە ايتىپ وتىرمىن. بۇل باعىتتا قازاقستانمەن سەرىكتەستىگىمىز تابىستى، جوعارى دەڭگەيدە، - دەدى ول ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ باس ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆانىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ ارقىلى قازاقستان ەنەرگيا الۋ كوزدەرىن ءارتاراپتاندىرادى.
- ءوزىنىڭ رەسۋرستىق بازاسىنا سۇيەنىپ ءارى بىرلەسكەن الەۋەتتى وركەندەتىپ، قازاقستان ەنەرگەتيكا سالاسىندا تولاعاي تابىستارعا جەتەتىنىنە، كوپتەگەن ماسەلەنى شەشەتىنىنە جانە ەنەرگيا الۋ كوزدەرىن ءارتاراپتاندىراتىنىنا سەنەمىن. مەنىڭشە، الداعى ۋاقىتتا قازاقستان قاجەتتى ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ 20 پايىزىن اتوم ەلەكتر ستانسياسىنان الادى، - دەدى ۆلاديمير پۋتين.
سونىمەن بىرگە، ول ا ە س سالۋ جاڭا ەنەرگيا بلوكتارىن قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، تولىققاندى جاڭا سالانى قۇراتىنىن جەتكىزدى.
- ەڭ باستىسى، جاڭا سەكتور قۇرىلادى. ول كادر دايارلاۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەر جانە ءوندىرىستى قامتيدى. مۇنىڭ ءبارى بىرلەسكەن جوبالار. بۇل باعىت ءبىز ءۇشىن دە، قازاقستان ءۇشىن دە وتە ماڭىزدى، - دەدى رەسەي پرەزيدەنتى.
سونداي-اق، ول مەملەكەتتەر عارىش، ماشينا قۇراستىرۋ جانە ۋران ءوندىرىسى سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دا جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆلاديمير پۋتين قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ورتاق ماقساتىن اتاعانىن جازعانبىز.