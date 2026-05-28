قازاقستان مەن رەسەي ىنتىماقتاستىعى بارلىق سالادا سەنىمدى تۇردە دامىپ كەلەدى - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن رەسەي ىنتىماقتاستىعىندا ەشقانداي پروبلەما جوق.
بۇل تۋرالى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- جاڭا عانا شاعىن قۇرامداعى كەلىسسوزدەر ءوتىپ، ءوزارا ىنتىماقتاستىقتىڭ كۇن تارتىبىندە پروبلەما جوق ەكەنى ناقتىلاندى. بۇل ءوز كەزەگىندە، جۇمىس فورماتىنداعى بىرلەسكەن ءىس-قيمىلدىڭ ناتيجەسى. قول قويىلاتىن نەمەسە بەكىتىلۋى ءتيىس نەگىزگى كەلىسىمدەردىڭ ءتيىستى دەڭگەيدە دايىندالعانىن راستايمىز،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا ساپارىن ەكى مەملەكەت اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ ەرەكشە سيپاتىن بىلدىرەتىنىن، قازاقستان ءۇشىن رەسەيمەن دوستىق ءارى تىعىز قارىم-قاتىناستىڭ ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- وسى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزىن ءسىز دە جانە ءبىز دە جاقسى تۇسىنەمىز. بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىمىزدىڭ ارقاسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق بارلىق سالالاردا سەنىمدى تۇردە دامىپ كەلەدى جانە مەملەكەتارالىق قارىم-قاتىناستىڭ ۇلگىسى رەتىندە تانىلىپ وتىر. جوعارىدا ايتىپ وتكەنىمدەي، شاعىن قۇرامدا ءساتتى كەلىسسوزدەر جۇرگىزدىك، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.