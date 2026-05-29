قازاقستان مەن رەسەي يادرولىق قاۋىپسىزدىك بويىنشا جاڭا جوسپار قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن رەسەي يادرولىق جانە رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەدى، دەپ حابارلايدى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا 2026-جىلعى 28 - مامىردا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى مەن ەكولوگيالىق، تەحنولوگيالىق جانە اتومدىق قاداعالاۋ جونىندەگى فەدەرالدىق قىزمەتى (رەسەي فەدەراتسياسى) اراسىنداعى اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ كەزىندە يادرولىق جانە رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتى رەتتەۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمدى ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان يادرولىق جانە رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتى رەتتەۋ سالاسىنداعى ۆەدومستۆوارالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءىس- شارالار جوسپارىنا قول قويىلدى.
قۇجات قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرۋعا جانە ەكى ەلدىڭ بەيىندى ۆەدومستۆولارى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋعا باعىتتالعان.
جوسپار ليتسەنزيالاۋ، باقىلاۋ-قاداعالاۋ قىزمەتى، ساراپتامالىق كونسۋلتاتسيالار، سەمينارلار، تاعىلىمدامالار جانە يادرولىق جانە رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتى رەتتەۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كاسىبي ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ وزگە دە نىساندارى سالالارىندا تاجىريبە الماسۋدى قوسا العاندا، بىرلەسكەن ءىس-شارالار وتكىزۋدى كوزدەيدى.
نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق بازانى جەتىلدىرۋگە، كادرلىق الەۋەتتى دامىتۋعا، سونداي-اق اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىن بەيىمدەۋ جانە ۇيلەستىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىن بولادى.
- جوسپاردى ىسكە اسىرۋ ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا، يادرولىق جانە رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتى رەتتەۋدىڭ ۇلتتىق جۇيەسىن دامىتۋعا، حالىقارالىق تاجىريبە مەن ۇزدىك پراكتيكالاردى ەنگىزۋگە، سونداي-اق بەيبىت ماقساتتا اتوم ەنەرگياسىن قاۋىپسىز پايدالانۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءتيىمدى رەتتەۋشىلىك ينفراقۇرىلىمدى قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى،-دەلىنگەن اگەنتتىك حابارلاماسىندا.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتىنە بالقاشتا ا ە س سالۋدا باتىل قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن العىس ايتتى.