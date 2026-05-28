قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى ەكى ەل حالىقتارى دوستىعىنىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى مالىمدەمەگە قول قويادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى ەكى ەل حالىقتارى اراسىنداعى دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمەنى بەكىتەدى.
بۇل تۋرالى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى ەكى ەل قارىم-قاتىناسىندا وڭ سەرپىن بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز ىنتىماقتاستىقتى ۇنەمى دامىتىپ، ونى جاڭا يدەيالار مەن جوبالارمەن تولىقتىرىپ كەلەمىز. وسى ورايدا قازاقستان مەن رەسەي حالىقتارى اراسىنداعى دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى بۇگىن قابىلداناتىن بىرلەسكەن مالىمدەمەنىڭ ەرەكشە ماڭىزدىلىعىن اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل قۇجات ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ رۋحىن كورسەتەدى جانە ەلدەرىمىز اراسىنداعى بەرىك ءارى ۇزاقمەرزىمدى بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋداعى ۇستانىمىمىزدى بەكىتەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير ءپۋتيندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
سونىمەن قاتار توقايەۆ قازاقستان مەن رەسەي ىنتىماقتاستىعى بارلىق سالادا سەنىمدى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.