قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ: - قۇرمەتتى ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچ، ەلورداعا قوش كەلدىڭىز! مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەنىڭىزگە قۋانىشتىمىن. بۇل ساپاردىڭ ەلدەرىمىز اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق قاتىناستاردى دامىتۋ تۇرعىسىنان ءمانى زور. سونىمەن قاتار ەۋرازيا قۇرلىعىنداعى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدە دە ايرىقشا مانگە يە دەپ ويلايمىن. ويتكەنى ءبىزدىڭ ەلدەرىمىز الىپ ەۋرازيا كەڭىستىگىنىڭ وزەگى سانالادى. وسى ورايدا ەكى ماسەلەنى ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. ءبىرىنشىسى، ەلدەرىمىز اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق قاتىناستاردىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمە. جەتى - قاسيەتتى سان. قۇجات وتە مازمۇندى. بۇل جونىندە باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا تولىعىراق ايتامىن. ونى ءوزىم قاراپ، تۇزەتۋلەر ەنگىزدىم. اتالعان مالىمدەمە ەكى ەل جىلناماسىنا ماڭىزدى وقيعا رەتىندە ەنەدى دەپ سەنەمىن. ەكىنشىسى، قازاقستاندا اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسىنا قاتىستى كەلىسىمگە قول قويۋ. وسى جوباعا قولداۋ كورسەتكەنىڭىز ءۇشىن سىزگە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. ا ە س قۇرىلىسى تۋرالى كەلىسىمنىڭ ستراتەگيالىق ءمانى جونىندە ايتا بەرۋ ارتىق. بۇل بارىنە تۇسىنىكتى. ءبىز - دوستاس، باۋىرلاس ەلدەرمىز. ورتاق باي تاريحىمىز بار، مادەني داستۇرلەرىمىز بەن حالىقتارىمىزدىڭ مەنتاليتەتى ءبىر بىرىنە ۇقساس. كەشەگى بەيرەسمي كەزدەسۋدە ول جونىندە ەگجەي-تەگجەيلى ايتىپ، وتكەندى ەسكە الدىق. رەسەي ءۇشىن دە مۇنىڭ ءمانى ەرەكشە دەپ ويلايمىن. ءبىز حالىقتارىمىزدىڭ تۇپكىلىكتى مۇددەسىنە ساي جۇمىس ىستەيمىز. ازاماتتارىمىز مەملەكەتتەرىمىزدىڭ دوستىعى مەن ىنتىماعى ساقتالعانىن قالايدى. ودان ءارى وركەندەۋ ءۇشىن بارشامىزعا بەيبىتشىلىك قاجەت.
ۆلاديمير پۋتين:
- قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى! ەڭ اۋەلى شاقىرعانىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن. بىلتىر بىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەنىڭىزگە قۋاندىق. سول كەزدە عاسىرلار بويى، سونىڭ ىشىندە ءبىر مەملەكەت اياسىندا قالىپتاسقان حالىقتارىمىز اراسىنداعى بەرىك دوستىق پەن ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىمىزدى كەڭەيتۋ باعىتىندا تاعى دا العا قاراي قادام جاسادىق. بۇگىن دە جەمىستى جۇمىس اتقارامىز دەپ ويلايمىن. بەيرەسمي سيپاتتا وتكەن كەشەگى كەزدەسۋ ءۇشىن ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. ءوزارا ىقپالداستىعىمىزدىڭ كوپتەگەن ماڭىزدى ءارى پەرسپەكتيۆتى باعىتى بويىنشا پىكىر الماستىق. دەلەگاتسيامىز ەلىڭىزگە مەرەكە قارساڭىندا كەلىپ وتىر. رەسەي مۇسىلماندارى قۇربان ايت مەرەكەسىن اتاپ وتەدى. قازاقستاندا دا بۇل مەيرام كەڭىنەن تويلاناتىنىن بىلەمىن.
ايتا كەتەيىك، 27-29-مامىر كۇندەرى رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى وتەدى. مەملەكەتتەر باسشىلارى بۇل ساپاردا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جانە وداقتاستىق قاتىناستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن، سونداي-اق ونى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
بۇدان بۇرىن حابارلاعانىمىزداي، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى،