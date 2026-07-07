قازاقستان رەسەيگە گۋمانيتارلىق كومەك جىبەرە مە - رەسمي جاۋاپ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسەيدەن بەنزين ساتىپ المايدى جانە جاقىن ارادا جانارماي تاپشىلىعى كۇتىلمەيدى.
ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ قازاقستاننىڭ رەسەيگە گۋمانيتارلىق كومەك جىبەرۋى جونىندەگى داقپىرتقا پىكىر ءبىلدىردى.
ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە تىلشىلەر «قازاقستان رەسەيگە گۋمانيتارلىق كومەك رەتىندە 50 مىڭ توننا بەنزين جىبەرەدى» دەگەن اقپاراتتىڭ راس-وتىرىگىن سۇرادى. سونداي-اق رەسەيدەگى جانارماي داعدارىسىنىڭ قازاقستانعا ىقپالى قانداي بولاتىنى قىزىقتىرىپ وتىر.
- تاعى دا قايتالاپ ايتقىم كەلەدى: رەسەي فەدەراتسياسىنان ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە قانداي ءدا بىر گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋ جونىندە رەسمي ءوتىنىش تۇسكەن جوق. ءوزىڭىز دە ايتىپ وتىرعانداي، 50 مىڭ توننا -رەسەي ءۇشىن وتە از كولەم. بۇل اقپارات، شاماسى، بلوگەرلەر اراسىندا تاراعان. ونىڭ قايدان شىققانىن بىلمەيمىن، سوندىقتان بۇل مالىمەتتى راستامايمىن، -دەدى ق. تۇتقىشبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان رەسەيدەن بەنزين ساتىپ المايدى. بۇل دا شىندىققا جاناسپايدى.
- ءيا، ءبىز اۆياتسيالىق كەروسين مەن ديزەل وتىنىن يمپورتتايمىز، ءبىراق بەنزين يمپورتتامايمىز. ەلىمىزدەگى بەنزين ءوندىرىسى ىشكى سۇرانىستى تولىق قامتاماسىز ەتەدى. قازىرگى تاڭدا قاجەتتى جانارماي قورى قالىپتاسقان، وتىن تەڭگەرىمى ساقتالعان. سوندىقتان قانداي دا ءبىر تاپشىلىق بولادى دەپ كۇتپەيمىز. بلوگەرلەر مەن جەكەلەگەن ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنە تۇسىنىكتەمە بەرمەيمىن. ءبىزدىڭ رەسمي ۇستانىمىمىز -وسى،-دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، رەسەي تاراپى قازاقستاننان وتىن ساتىپ الۋ جونىندە ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە رەسمي ءوتىنىش جولداماعانىن جازعانبىز.