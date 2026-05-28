قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى تاۋار اينالىم كولەمى 30 ميلليارد دوللاردان اسادى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ءوزارا تاۋار اينالىمى جاقىن ارادا 30 ميلليارد دوللاردان اسىپ تۇسەدى. بۇل تۋرالى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن ەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءوزارا تاۋار اينالىمىنىڭ كورسەتكىشتەرىنە توقتالساق، ونىڭ سوماسى جاقىن ارادا 30 ميلليارد دوللاردان اساتىنىنا سەنىمدىمىن. بۇل تۇرعىدا رەسەي قازاقستان ەكونوميكاسىنداعى ەڭ ءىرى ينۆەستور ەكەنى وتە ماڭىزدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، رەسەي ەكونوميكاسىنا سالعان قازاقستان ينۆەستيتسياسى 29 ميلليارد دوللاردان استى.
- بۇل ءوز كەزەگىندە ايتارلىقتاي قوماقتى كورسەتكىش، وتە جاقسى كورسەتكىش. ارينە، بۇل اكىمشىلىك پەن ۇكىمەتتەردىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ ناتيجەسى. كەلىسكەنىمىزدەي، بۇل جۇمىس ءوزىنىڭ ءساتتى جالعاساتىن تابادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتى جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى 53 ميلليارد دوللارعا جۋىق 177 بىرلەسكەن جوبادان تۇراتىن پۋل قۇرىلعانىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.