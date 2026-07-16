قازاقستان ەرلەر قۇراماسى U19 ازيا چەمپيوناتىن بەس التىن مەدالمەن اياقتادى
استانا. KAZINFORM - يندونەزيانىڭ دجاكارتا قالاسىندا بوكستان U19 جانە U23 جاس ساناتىنداعى ازيا چەمپيوناتى ءوتىپ جاتىر.
بۇگىن، 16-شىلدەدە كۇندىزگى سەسسيادا U19 جاس ساناتىندا جۇلدەلەر ساراپقا سالىندى. ناتيجەسىندە قازاقستاندىقتار ەكى التىن، ءتورت كۇمىس مەدال جەڭىپ الدى.
بيبارىس ءاشىرباي 70 كەلىگە دەيىنگى سالماقتىڭ فينالىندا جاپونيالىق كۋنيميتتسۋ حونجونى جەڭدى.
سونداي-اق ۆلاديسلاۆ ساموجونوۆ 90 كەلىدەن جوعارى سالماقتا وزبەكستاندىق يسلام ساليحوۆتى تىزە بۇكتىردى.
ال 50 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ءادىل اسقانباي فينالدا وزبەكستاندىق ۋتكيزبەك نوزكوسيموۆتان جەڭىلدى.
65 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا اقجۇرەك قالاباي وڭتۇستىك كورەيا وكىلى كان دەحوعا جول بەردى.
80 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا تيمۋر تايبەكوۆ اقتىق سىندا وزبەكستاندىق ابروربەك شاريپوۆقا ەسە جىبەردى.
85 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا رۋسلان احمەتوۆ فينالدا ساردوربەك باحرومحۋجايەۆتان (وزيۋەكستان) جەڭىلدى.
وسىلايشا، قازاقستان U19 جاس ساناتىندا بەس التىن، ءتورت كۇمىس، جانە ءۇش قولا مەدالمەن جارىستى اياقتادى. بۇعان دەيىن، كاميلا وسپانوۆا (70 كەلىگە دەيىن)، ايدانا ۋبايدۋللا قىزى (80 كەلىگە دەيىن) جانە زارينا تولىباي (80 كەلىدەن جوعارى) التىن السا، ماديرا جۇماقان (48 كەلىگە دەيىن)، ەدىگە نۇرعوجا (55 كەلىگە دەيىن)، اقنۇر تۇرسىنعالي (57 كەلىگە دەيىن)، ايسۇلۋ مۇحيت (65 كەلىگە دەيىن)، جالعاس ۋتەبەكوۆ (90 كەلىگە دەيىن) قولا مەدال العان ەدى.
ايتا كەتەيىك، كەشكى سەسسيادا U23 جاس ساناتىندا ەرلەر اراسىندا اقتىق باسەكەلەر وتەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان بالۋاندارى ۆەنگرياداعى رەيتينگتىك تۋرنيردە التى مەدال جەڭىپ العانىن حابارلاعانبىز.