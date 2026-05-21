قازاقستان مەن فرانسيا بىرلەسىپ، ءبىلىم بەرۋ، جاستاردىڭ ءوزارا تاجىريبە الماسۋىنا مۇمكىندىك جاساماق
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى دامىتۋ قورىنىڭ كەڭسەسىندە «La France s’engage» قورىنىڭ پرەزيدەنتى ودري ازۋلەمەن كەزدەسۋى ءوتتى.
ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار «La France s’engage» قورىمەن بىرلەسكەن باستامالاردى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. قوردىڭ نەگىزگى ميسسياسى - فرانسياداعى الەۋمەتتىك جانە ەكولوگيالىق يننوۆاتسيالاردى قولداۋ ءارى ىلگەرىلەتۋ. اتاپ ايتقاندا، قور ءبىلىم بەرۋ، جۇمىسپەن قامتۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ەكولوگيا، الەۋمەتتىك بەيىمدەۋ جانە سيفرلىق مۇمكىندىكتەردىڭ تەڭ قولجەتىمدىلىگى سالالارىنداعى قوعامدىق ماڭىزى بار ماسەلەلەرگە تىڭ شەشىم ۇسىناتىن جوبالارعا قولداۋ كورسەتەدى.
اڭگىمە بارىسىندا ءبىلىم بەرۋ، ەكولوگيا جانە سيفرلىق تەڭ قولجەتىمدىلىك باعىتتارىندا ىنتىماقتاستىق ورناتۋ جونىندەگى باستامالار قارالدى. سونىمەن قاتار بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋ جانە جاستاردىڭ ءوزارا تاجىريبە الماسۋىنا مۇمكىندىك جاساۋ سەرىكتەستىكتىڭ پەرسپەكتيۆالى باعىتتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتالدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ءوزارا ارىپتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇددەلى ەكەنىن راستادى.
وسىعان دەيىن ايدا بالايەۆا كرەاتيۆتى يندۋستريا قازاقستاننىڭ جاڭا ەكونوميكالىق ساياساتىنىڭ ماڭىزدى باعىتىنا اينالىپ كەلە جاتقانى تۋرالى ايتقان بولاتىن.