قازاقستان مەن قىتايدى تاتۋ كورشىلىك تاريحى بايلانىستىرىپ وتىر - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن قىتايدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى شىن مانىندە جان-جاقتى سيپات الىپ وتىر.
بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگىنە بەرگەن جازباشا سۇحباتىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت قىتاي مەن قازاقستاندى ورتاق شەكارا مەن سان عاسىرلىق تاتۋ كورشىلىك تاريحى بايلانىستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاق حالقى «جولى ءبىردىڭ - جۇگى ءبىر» دەيدى. ەكى ەل اراسىنداعى ءدال وسىنداي قارىم-قاتىناس حالىقتارىمىزدىڭ تۇپكى مۇددەلەرىنە ساي كەلەدى ءارى بۇكىل ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتەتىن ماڭىزدى فاكتور سانالادى. ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىمىزدىڭ شىن مانىندە جان- جاقتى سيپات العانىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. ول ساۋدا، ينۆەستيتسيا، ەنەرگەتيكا مەن كولىكتەن باستاپ، ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا، اۋىل شارۋاشىلىعى، سيفرلاندىرۋ، مەديتسينا، عىلىم، ءبىلىم جانە مادەنيەتكە دەيىنگى بارلىق نەگىزگى سالانى قامتىپ وتىر،- دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، 1-قىركۇيەك كۇنى ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويىلدى.