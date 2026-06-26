قازاقستان قىتايعا العاشقى پيلوتتىق پارتيامەن 20 توننا تاۋار جونەلتتى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ۇرىمشىدە XI «قىتاي - ەۋرازيا» كورمەسى شەڭبەرىندە وتكەن «قىتايعا ەكسپورت: قازاقستان» ارنايى سەسسياسىندا ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
«ورتاق ۇلكەن نارىق - قىتايعا ەكسپورت» باستاماسىن العاش رەت ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى لي چياڭ 2025 -جىلعى قاراشادا قىتايدىڭ VIII حالىقارالىق يمپورت كورمەسىندە (CIIE) ۇسىندى. 2026 -جىلى قازاقستان ۇلى بريتانيا، يسپانيا، كەنيا جانە تايلاندپەن قاتار وسى باستاما شەڭبەرىندە جەكە ۇلتتىق سەسسيا الدى.
ءىس-شارانى اشقان سەرىك جۇمانعارين قىتاي تاراپىنا ارنايى سەسسيانى ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىرىپ، ەكى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوزارا ساۋدانى ودان ءارى ارتتىرۋ تۋرالى ۋاعدالاستىعىن ىسكە اسىرۋداعى ماڭىزدى ناقتى قادام ەكەنىن جانە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى قازاقستان- قىتاي ستراتەگيالىق ارىپتەستىگىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن ايقىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ۆيتسە-پرەمەر قىتاي يمپورتتاۋشىلارىمەن، ساۋدا جەلىلەرىمەن، جەتەكشى ماركەتپلەيستەرمەن جانە لوگيستيكالىق وپەراتورلارمەن تىكەلەي بايلانىستاردى قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، قازاقستاندىق وندىرۋشىلەر ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىكتەر اشاتىن ق ح ر كوممەرتسيا مينيسترلىگىنىڭ «قىتايعا ەكسپورت» باستاماسىنىڭ ەرەكشە ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ءوز كەزەگىندە، قازاقستان ۇكىمەتى ساۋدا مەن ينۆەستيتسيا ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرۋدا: كولىك-لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتىپ، شەكارا ماڭىنداعى ىنتىماقتاستىق ورتالىقتارىن دامىتادى. حالىقارالىق كولىك دالىزدەرىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن دايەكتى تۇردە ارتتىرادى.
سەسسيا بارىسىندا اباي وبلىسىنىڭ اكىمى بەرىك ءۋالي دە ءسوز سويلەپ، ءوڭىردىڭ قىتايمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋداعى ستراتەگيالىق ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
ساپار شەڭبەرىندە سەرىك جۇمانعارين «Qaztrade» ساۋدا ساياساتىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق-نىڭ ءۇرىمجى قالاسىنداعى وكىلدىگىنىڭ قىزمەتىمەن تانىستى. ول قىتاي نارىعىنا شىعۋ كەزىندە قازاقستاندىق كومپانيالارعا كەشەندى قولداۋ كورسەتەدى.
ىسكە اسقان ناتيجەنىڭ ءبىرى 1000 نان استام دۇكەندى بىرىكتىرەتىن «8:30» شينجاڭنىڭ ءىرى ساۋدا جەلىلەرىنىڭ بىرىمەن ۋاعدالاستىقتار بولدى. Sun Planet ،Delis جانە Run Planet قازاقستاندىق برەندتەرىنىڭ ونىمدەرىن جەلىنىڭ 200-300 ساۋدا نۇكتەلەرىندە پيلوتتىق فورماتتا ورنالاستىرۋ تۋرالى الدىن الا ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.
وكىلدىكتىڭ كومەگىمەن قىتاي نارىعىندا «الان جانە كومپانيا» جانە Baysan Group كومپانيالارىنىڭ ونىمدەرىن جىلجىتۋ تۋرالى كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى. بۇدان باسقا، كولەمى 20 توننا قازاقستاندىق تاۋارلاردى قىتايعا العاشقى پيلوتتىق جەتكىزۋدى سۇيەمەلدەۋ قامتاماسىز ەتىلدى. وعان «سۇلتان» ماكارونى، «پيالا» شايى، RG Brands شىرىندارى جانە كونديتەرلىك ونىمدەر كىردى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن قىتاي 2027- 2030 -جىلدارعا ارنالعان جاڭا ساۋدا باعدارلاماسىن ازىرلەپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.