قازاقستان قىتايمەن يادرولىق قاۋىپسىزدىك جانە كادر دايارلاۋ باعىتىندا ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتپەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ اتوم سالاسىنداعى نەگىزگى مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن جەتەكشى ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارىمەن ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر وتكىزدى.
اتاپ ايتقاندا، ق ح ر مەملەكەتتىك ەنەرگەتيكا ىستەرى باسقارماسىنىڭ (NEA) باسشىسى ۆان حۋنچجيمەن، قىتايدىڭ اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ (CAEA) ءتوراعاسى شان چجۋندەمەن، سونداي-اق قىتاي ۇلتتىق يادرولىق كورپوراتسياسى (CNNC) باسقارما ءتوراعاسى شەن يانفەنمەن كەلىسسوزدەر ءوتتى.
كەزدەسۋلەر بارىسىندا بىرلەسكەن باستامالاردى ىسكە اسىرۋ، وندىرىستىك كووپەراتسيانى دامىتۋ، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن اتوم ونەركاسىبى ۇيىمدارى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى نىعايتۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا اتوم سالاسىن مەملەكەتتىك رەتتەۋ، يادرولىق جانە رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق بازانى جەتىلدىرۋ، كادرلار دايارلاۋ جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى دايەكتى تۇردە ىسكە اسىرۋعا جانە اتوم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا بىرلەسكەن جۇمىس تەتىكتەرىنىڭ قىزمەتىن جانداندىرۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن راستادى.
ايتا كەتەلىك قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دەلەگاتسياسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆتىڭ باسشىلىعىمەن ۋران ءوندىرۋ جانە يادرولىق وتىن ءوندىرۋ سالاسىندا قىزمەت اتقاراتىن CNNC كورپوراتسياسىنىڭ وندىرىستىك نىساندارىندا بولعان ەدى.