قازاقستان-قىتاي سيفرلىق استىق ساۋداسى پلاتفورماسىندا العاشقى مامىلە تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ قولدانىستاعى سيفرلىق استىق ساۋداسى پلاتفورماسىنىڭ قازاقستاندىق ءبولىمى پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە قوسىلدى.
بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى حابارلادى.
وتاندىق SN Trade Company سەرىكتەستىگى قىتايلىق Yihai (Changji) OilsGrains Industries Co.، Ltd كومپانياسىنا 200 توننا زىعىر مايىنىڭ سىناق پارتياسىن جەتكىزۋ تۋرالى كەلىستى.
ونلاين الاڭنىڭ ىسكە قوسىلۋى ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى قىتايلىق سەرىكتەستەرمەن بىلتىردان بەرى جۇرگىزىپ كەلە جاتقان اۋىل شارۋاشىلىعى ساۋداسىنىڭ بىرلەسكەن تسيفرلىق تەتىگىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسسوزدەردىڭ جالعاسى دەۋگە بولادى.
وتكەن اپتادا ق ح ر مەملەكەتتىك ازىق-تۇلىك جانە ستراتەگيالىق رەزەرۆتەر جونىندەگى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ليۋ حۋانسيننىڭ استاناعا ساپارى اياسىندا «ازىق- تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق مەن قىتايدىڭ ۇلتتىق ازىق-تۇلىك جانە ستراتەگيالىق رەزەرۆتەر جونىندەگى باسقارماسىنىڭ (NAFRA) جانىنداعى استىق ساۋداسىن ۇيلەستىرۋ ورتالىعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى.
قۇجات تاراپتاردىڭ قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا استىق جانە مايلى داقىلدار ونىمدەرىنىڭ سيفرلىق ساۋداسىن دامىتۋ نيەتىن دالەلدەدى.
ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسىنىڭ بەيجىڭدەگى وكىلدىگى پيلوتتىق مامىلەنىڭ قازاقستاندىق پايدالانۋشىلار ءۇشىن قىزمەتتى سىناقتان وتكىزۋگە، سونداي-اق تەحنيكالىق كەمشىلىكتەردى انىقتاۋعا جانە جويۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
باستاپقى كەزەڭدە پلاتفورمانىڭ ءتۇرجيناعى نەگىزىنەن ءداندى داقىلدار مەن مايلى داقىلدارعا - كۇنباعىس، راپس، زىعىر جانە سوياعا باعىتتالعان. بۇل ءتىزىم بولاشاقتا يمپورتتاۋشىلاردىڭ سۇرانىسىنا جانە وتاندىق جەتكىزۋشىلەردىڭ ەكسپورتتىق مۇمكىندىكتەرىنە بايلانىستى كەڭەيۋى مۇمكىن.
ساۋدا-ساتتىقتار ءوزارا ارەكەتتەسۋدىڭ اشىق اۋكسيوندار، تاراپتاردىڭ كەلىسۋى بويىنشا مامىلەلەر جانە ءونىمدى بەكىتىلگەن باعامەن ساتۋ سياقتى بىرنەشە تەتىكتەرىن العا تارتىپ وتىر. مىندەتتەمەلەردىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كەپىلدىك جارناسى كوزدەلگەن، قاتىسۋشىلار اراسىنداعى قارجىلىق ەسەپ ايىرىسۋلاردى پلاتفورما ارقىلى جۇزەگە اسىرۋ ۇسىنىلادى.
قىتايدىڭ استىق ساۋداسى پلاتفورماسى ق ح ر-داعى 50 مىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىن بىرىكتىرەدى جانە 20 جىلدان استام ۋاقىت بويى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. وعان قازاقستاندىق كومپانيالاردىڭ قوسىلۋى اۋىل شارۋاشىلىعى ەكسپورتىن ارتتىرۋعا قولايلى مۇمكىندىكتەر اشادى جانە مەملەكەت باسشىسىنىڭ ا و ك سەكتورىنداعى سيفرلاندىرۋدى دامىتۋ بويىنشا تاپسىرماسىن ىسكە اسىرۋعا ىقپال ەتەدى.
- بۇل جوباداعى ءبىزدىڭ باستى ماقساتىمىز - قازاقستاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى وندىرۋشىلەرى مەن ترەيدەرلەرىنە ءوز ونىمدەرىن ونلاين ساتۋعا، ساتىپ الۋشىلاردى تابۋعا جانە قىتاي نارىعىنا قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرۋ،-دەپ اتاپ ءوتتى «ازىق- تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى اسىلحان دجۋۆاشيەۆ.