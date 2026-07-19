قازاقستان، قىتاي، رەسەي جانە موڭعوليا التايداعى ارحەولوگيالىق زەرتتەۋلەردى بىرلەسىپ جۇرگىزەدى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
اپتاپ ىستىققا بايلانىستى تاشكەنتتىڭ جەرۇستى مەترو پويىزدارىنىڭ جىلدامدىعى شەكتەلدى – ءوزا
وزبەكستان استاناسى تاشكەنتتە اپتاپ ىستىققا بايلانىستى جەرۇستى مەترو جەلىلەرىندە پويىزداردىڭ قوزعالىس جىلدامدىعىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا «ءو ز ا» اقپارات اگەنتتىگى مالىمدەدى.
وزبەكستان كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلدە اۋا رايىنىڭ كۇرت ىسۋىنا بايلانىستى جەرۇستى تەمىرجول رەلستەرىنىڭ تەمپەراتۋراسى قاۋىپسىزدىك شەگى سانالاتىن 55 گرادۋستان اسىپ كەتكەن. وسىعان وراي 15-شىلدەدەن باستاپ كۇن سايىن ساعات 18:00 گە دەيىن پويىزداردىڭ جىلدامدىعى ساعاتىنا 60 شاقىرىمنان 40 شاقىرىمعا دەيىن تومەندەتىلەدى.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل وزگەرىس جەرۇستى مەترو جەلىلەرىندەگى پويىزداردىڭ قوزعالىس ارالىعىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن. سونىڭ سالدارىنان پويىزداردىڭ كەلۋ ارالىعى 14 مينۋتقا دەيىن ۇزارۋى ىقتيمال. ال جەراستى مەترو جەلىلەرى بۇرىنعىداي قالىپتى رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرادى.
قازاقستان، قىتاي، رەسەي جانە موڭعوليا التايداعى ارحەولوگيالىق زەرتتەۋلەردى بىرلەسىپ جۇرگىزەدى - حالىق گازەتى
رەسەيدىڭ التاي مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىندە جىبەك جولى ارحەولوگيالىق ىنتىماقتاستىق زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ التاي بولىمشەسى (قىتاي- رەسەي ۇلى التاي ارحەولوگيالىق زەرتتەۋ ورتالىعى) اشىلدى. جاڭا قۇرىلىم قازاقستان، قىتاي، رەسەي جانە موڭعوليا عالىمدارىنىڭ التاي وڭىرىندەگى ارحەولوگيالىق زەرتتەۋلەرىن ۇيلەستىرەتىن حالىقارالىق الاڭعا اينالادى، دەپ حابارلايدى حالىق گازەتى باسىلىمى.
اتالعان باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، ورتالىق التاي تاۋى مەن وعان شەكتەس اۋماقتارداعى ترانسشەكارالىق ارحەولوگيالىق زەرتتەۋلەردى دامىتۋعا، ەجەلگى كوشپەلى وركەنيەتتىڭ قالىپتاسۋى مەن دامۋىن، سونداي-اق دالالىق جىبەك جولى بويىنداعى مادەني بايلانىستاردى زەرتتەۋگە باسىمدىق بەرەدى. سونىمەن قاتار ءتورت ەل اراسىندا ۇزاق مەرزىمدى عىلىمي ىنتىماقتاستىق مەحانيزمى قۇرىلىپ، ارحەولوگيالىق دەرەكتەر مەن تاريحي قۇجاتتاردى ورتاق پايدالانۋ، قاشىقتان زەرتتەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ جانە جاس عالىمداردى بىرلەسىپ دايارلاۋ كوزدەلگەن.
جوبا اياسىندا قىتاي، رەسەي، موڭعوليا جانە قازاقستان ارحەولوگتارىنىڭ قاتىسۋىمەن عىلىمي سەمينارلار، بىرلەسكەن ارحەولوگيالىق بارلاۋ جانە قازبا جۇمىستارى ۇيىمداستىرىلادى. سونداي-اق التاي ايماعىنداعى ءىرى قورىمدار مەن جارتاس سۋرەتتەرىنە دالالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزىلىپ، ەۋرازيا دالالىق ارحەولوگياسى بويىنشا حالىقارالىق عىلىمي ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونداي-اق وسى اپتادا حالىق گازەتى باسىلمىندا «شي جينپيڭ جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋ مەن باسقارۋدىڭ ءتورت جولىن ۇسىندى» دەگەن تاقىرىپتاعا اقپارات جارىق كوردى.
قىتايلىق باق- تىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ 2026 -جىلعى دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنتسياسى مەن جاھاندىق جاساندى ينتەللەكتتى باسقارۋ جونىندەگى جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋدىڭ اشىلۋىندا سويلەپ، جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋ جانە باسقارۋدىڭ ءتورت نەگىزگى باعىتىن اتادى، دەپ حابارلايدى حالىق گازەتى باسىلىمى.
ول يننوۆاتسيانى جەدەلدەتۋ ءۇشىن اشىقتىق پەن ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى، اشىق باستاپقى كودتى دامىتۋ مەن تەحنولوگيالىق جەتىستىكتەردى ونەركاسىپتە كەڭىنەن قولدانۋدى ۇسىندى. سونىمەن قاتار، جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى تاۋەكەلدەردى ءتيىمدى باسقارۋ ماقساتىندا زاڭنامانى جەتىلدىرۋ، تەحنيكالىق باقىلاۋ جۇيەلەرىن قۇرۋ، ەرتە ەسكەرتۋ جانە توتەنشە جاعدايلارعا دەن قويۋ تەتىكتەرىن كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
شي جينپيڭ سونداي-اق وركەنيەتتەر اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت مۇمكىندىكتەرىن پايدالانۋعا، ال جاھاندىق دەڭگەيدە ب ۇ ۇ- نىڭ ۇيلەستىرۋشى ءرولىن كۇشەيتىپ، باسقارۋ ەرەجەلەرى مەن تەحنيكالىق ستاندارتتاردى ۇيلەستىرۋگە شاقىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت ادامزاتتىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتىپ، دامۋشى ەلدەردىڭ سيفرلىق جانە تەحنولوگيالىق الشاقتىعىن ازايتۋعا ىقپال ەتۋى ءتيىس.
قازاقستان مەن يران ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جونىندە ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزدى - Eurasia Today
قازاقستان مەن يران كوپقىرلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋ جونىندە ءبىرقاتار ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزدى. بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ يرانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى وڭتالاپ وڭالبايەۆتىڭ يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ كومەكشىسى - ەۋرازيا دەپارتامەنتىنىڭ باس ديرەكتورى مانۋچەھر موراديمەن كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسىندا ءمالىم بولدى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىرعىزستاندا شىعاتىن Eurasia Today اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ كەلتىرگەن دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، كەلىسسوز بارىسىندا تاراپتار ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن ونى ودان ءارى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. سونداي-اق يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ 2025-جىلعى جەلتوقساندا قازاقستانعا جاساعان رەسمي ساپارى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردى ىسكە اسىرۋ بارىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا ەكى تاراپ جوعارى دەڭگەيدەگى ءوزارا ساپارلاردى ۇيىمداستىرۋدى، ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىن وتكىزۋدى جانە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ بارلىق باعىتتارى بويىنشا بىرلەسكەن جۇمىستى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
يراننىڭ وتىرىپ وينايتىن ۆولەيبول قۇراماسى توعىزىنشى رەت الەم چەمپيونى اتاندى - ParsToday
قىتايدىڭ حاڭجوۋ قالاسىندا وتكەن وتىرىپ وينايتىن ۆولەيبولدان XIV الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا يران قۇراماسى بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا كومانداسىن 3:1 ەسەبىمەن جەڭىپ، توعىزىنشى رەت الەم چەمپيونى اتاندى، دەپ جازدى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
ParsToday اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، باس باپكەر حادي رەزايدىڭ جەتەكشىلىگىندەگى يران قۇراماسى وسىلايشا الەم چەمپيوناتتارىنداعى رەكوردتىق توعىزىنشى التىن جۇلدەسىن يەلەندى. بۇعان دەيىن كوماندا سەگىز رەت الەم چەمپيونى اتانىپ، ەكى مارتە كۇمىس جانە ءبىر رەت قولا جۇلدەگە قول جەتكىزگەن.
الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا شىققان يران مەن بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا قۇرامالارى 2028-جىلى لوس-اندجەلەستە وتەتىن پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ جولداماسىنا يە بولدى.
توقايەۆ: قازاقستان قىتايدى ەۋروپامەن بايلانىستىراتىن نەگىزگى لوگيستيكالىق ورتالىققا اينالۋى ءتيىس - TRT
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايعا جۇمىس ساپارى بارىسىندا شاڭحايدا وسى ەلدىڭ جەتەكشى جوعارى تەحنولوگيالىق كومپانيالارىنىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسىپ، قازاقستاننىڭ قىتايدى ورتالىق ازيا، كاۆكاز، تاياۋ شىعىس جانە ەۋروپامەن بايلانىستىراتىن نەگىزگى كولىك-لوگيستيكالىق ورتالىققا اينالۋى ەلدىڭ ستراتەگيالىق ماقساتى ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
«TRT» باسىلىمى اقوردانىڭ مالىمەتىنە سۇيەنىپ حابارلاۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى قازاقستان اۋماعى ارقىلى 13 حالىقارالىق كولىك ءدالىزى وتەتىنىن، ال قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى تەمىرجول جۇك تاسىمالىنىڭ شامامەن 85 پايىزى قازاقستان ارقىلى جۇزەگە اسىرىلاتىنىن ايتتى. سونداي- اق سوڭعى 15 جىلدا كولىك-لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىنا 35 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا تارتىلعانىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، وتكەن جىلى قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى تاۋار اينالىمى رەكوردتىق 49 ميلليارد دوللارعا جەتسە، قىتايدىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا سالعان ينۆەستيتسياسى 30 ميلليارد دوللاردان استى. شانحايداعى ساپار اياسىندا جاساندى ينتەللەكت، تسيفرلاندىرۋ، كولىك ينفراقۇرىلىمى، قارجى جانە اگروونەركاسىپ سالالارىن قامتيتىن جالپى قۇنى 15 ميلليارد دوللاردان اساتىن 70 تەن استام كوممەرتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى.
بەيسەن سۇلتان