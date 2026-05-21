قازاقستان مەن قىتاي بىرلەسكەن «جاسىل» زاۋىت جوباسىن ىسكە قوسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قالدىقتاردى ەنەرگياعا اينالدىرۋ سالاسىنداعى ق ح ر مەن ورتالىق ازياداعى ءىرى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ تاجىريبەسى بار جەتەكشى قىتايلىق كومپانيالاردىڭ ءبىرى - Hunan Junxin Environmental Protection Co.، Ltd كومپانياسىنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسى ءتوراعاسى داي داوگومەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
كەزدەسۋ بۇعان دەيىن وتكىزىلگەن ديالوگتىڭ جالعاسى بولدى، ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الماتى قالاسىندا قالدىقتاردى ەنەرگەتيكالىق كادەگە جاراتۋ تۋرالى ينۆەستيتسيالىق كەلىسىم جاسالدى.
بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى تالقىلاندى: ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى كولەمى 145,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جوبانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، ەلىمىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىندا بەكىتىلگەن باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى - قورشاعان ورتانى قورعاۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. وسىعان بايلانىستى ۇكىمەتتىڭ الدىندا ينۆەستيتسيالار مەن وزىق تەحنولوگيالاردى تارتا وتىرىپ، ەكولوگيالىق جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان ناقتى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ مىندەتى تۇر.
- ەلدەرىمىزدىڭ كوشباسشىلارى - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ مىرزا، بىزگە ەكونوميكالىق قاتىناستاردى دامىتۋ ءۇشىن زور مۇمكىندىكتەر جاساپ وتىر. قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى - ءبىزدىڭ نەگىزگى ساۋدا-ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىمىزدىڭ ءبىرى. Hunan كومپانياسىنىڭ قازاقستان نارىعىنا كەلۋىن قۇپتايمىز جانە بىرلەسكەن جوبالارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز. ءبىزدىڭ بىلتىرعى كەزدەسۋىمىز بارىسىندا ەلىمىز ءۇشىن وسى ماڭىزدى جوباعا جاقسى سەرپىن بەرىلگەن بولاتىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى داي داوگو 29-مامىردا قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ باستالاتىنىن حابارلادى. نىسان ەكى جىل ىشىندە پايدالانۋعا بەرىلەدى دەپ جوسپارلانۋدا. جوبا ت ق ق وڭدەۋدىڭ اناعۇرلىم زاماناۋي مودەلىن ەنگىزۋدى كوزدەيدى - ياعني ولاردى كەيىننەن ەلەكتر ەنەرگياسىنا اينالدىرا وتىرىپ قايتا وڭدەۋ قاراستىرىلعان.
زاۋىتتىڭ ىسكە قوسىلۋى جىلىنا شامامەن 200 مىڭ توننا CO₂ شىعارىندىلارىن ازايتۋعا، پوليگون كولەمىن جىل سايىن شامامەن 800 مىڭ تەكشە مەتر ۇنەمدەۋگە جانە «جاسىل» ەنەرگيانى تۇراقتى وندىرۋگە ىقپال ەتەدى. كاسىپورىن تاۋلىگىنە 2 مىڭ تونناعا دەيىن قالدىقتى وڭدەپ، 60 م ۆت-قا دەيىن ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرە الادى. قۇرىلىس كەزەڭىندە كەمىندە 700 ۋاقىتشا جۇمىس ورنى قۇرىلادى، ال زاۋىت ىسكە قوسىلعاننان كەيىن 120 تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلادى.
- ءبىز ەكى جىل ىشىندە بارلىق جۇمىستاردى تولىق اياقتايتىنىمىزعا سەنىمدىمىز. قازاقستان پرەزيدەنتى مەن ۇكىمەتى تاراپىنان ەلدىڭ «جاسىل» دامۋىنا قاتىستى ۇلكەن جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. ءبىز قازاقستاننىڭ «جاسىل» دامۋىنا جانە ينۆەستيتسيا تارتۋعا ناقتى ۇلەس قوساتىن ءىرى جوبا بولۋ ءۇشىن ۇمتىلىپ، سول باعىتتا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، - دەدى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى داي داوگو.
جوبا سونىمەن قاتار سەنىمدى ەلەكترمەن جابدىقتاۋدى، سيفرلىق شەشىمدەر ءۇشىن ەنەرگيانى پايدالانۋدى جانە قىستا ونەركاسىپتىك تۇتىنۋشىلار مەن قالالىق قاجەتتىلىكتەرگە تازا جىلۋ بەرۋدى قامتاماسىز ەتەتىن ءۇش «جاسىل» ورتالىقتى قۇرۋدى كوزدەيدى.
بۇدان بولەك، تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە، قوسالقى بولشەكتەر ءوندىرىسىن لوكاليزاتسيالاۋعا، جەرگىلىكتى مامانداردى دايارلاۋعا جانە ەكولوگيالىق مادەنيەتتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءۇش بازانى قالىپتاستىرۋ جوسپارلانعان.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندارعا جوبانى ۋاقتىلى پايدالانۋعا بەرۋ ءۇشىن ودان ءارى سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا جىلىنا 10 ميلليون توننا وڭدەيتىن ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋعا دايىندىق باستالدى.