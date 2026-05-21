قازاقستان مەن قىتاي بىرلەسكەن استىق ساۋدا پلاتفورماسىن قۇردى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرمەك كەنجەحان ۇلى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ازىق-تۇلىك جانە ستراتەگيالىق رەزەرۆتەر جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسىنىڭ (NAFRA) باسشىسى ليۋ حۋانسينمەن كەزدەستى.
بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى احۋالى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىن، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ءوزارا ساۋداسىن كەڭەيتۋ، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ەرمەك كەنجەحان ۇلى قىتاي قازاقستاننىڭ اگرارلىق سالاداعى نەگىزگى ستراتەگيالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- وتكەن جىلى ەكى ەل اراسىنداعى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ تاۋار اينالىمى %36,8 عا ءوسىپ، 1,97 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى. ال بيىلعى جىلدىڭ قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا بۇل كورسەتكىش %61,7 عا ارتىپ، 697 ميلليون دوللارعا جەتتى،- دەپ حابارلادى مينيسترلىكتەن.
بىلتىر قىتايعا ەكسپورتتالعان اگروونەركاسىپ كەشەنى ونىمدەرىنىڭ كولەمى %35,3 عا ءوسىپ، 1,43 ميلليارد ا ق ش دوللارى بولدى. نەگىزىنەن مال ازىعى، وسىمدىك مايلارى، زىعىر جانە كۇنباعىس تۇقىمدارى، راپس مايى ەكسپورتتالدى. اعىمداعى جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا ەكسپورت كولەمى %82,4 عا ارتىپ، 550 ميلليون دوللاردى قۇراپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا ەكى ەل اراسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ 34 ءتۇرىن ەكسپورتتاۋعا قاتىستى حاتتامالارعا قول قويىلعان. ونىڭ ىشىندە وسىمدىك شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ 21 ءتۇرى جانە مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ 13 ءتۇرى بار. قىتايعا ءونىم تاسىمالداۋعا رۇقسات ەتىلگەن تىزىلىمگە 3601 كاسىپورىن ەنگىزىلگەن.
ءوز كەزەگىندە ليۋ حۋانسين ەكى ەل اراسىنداعى اگرارلىق ىنتىماقتاستىقتىڭ الەۋەتى جوعارى ەكەنىن ايتىپ، قىتاي تاراپى ساپالى ونىمدەردى تۇراقتى جەتكىزۋگە قىزىعۋشىلىعى زور ەكەنىن جەتكىزدى.
- قازاقستان قىتاي ءۇشىن ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ مەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن جەتكىزۋدىڭ تۇراقتى تىزبەكتەرىن دامىتۋدا ماڭىزدى سەرىكتەس سانالادى. ءبىز استىق ساۋداسى، لوگيستيكا جانە قايتا وڭدەۋ سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، ساۋدانى كەڭەيتۋگە جانە بىرلەسكەن جوبالاردى قولداۋعا دايىنبىز، - دەدى NAFRA باسشىسى.
كەزدەسۋ بارىسىندا استىق پەن مايلى داقىلداردى ۇزاق مەرزىمدى كەلىسىمشارتتار ارقىلى جەتكىزۋ مۇمكىندىكتەرىنە، لوگيستيكالىق حابتار مەن «قۇرعاق پورتتاردى» قۇرۋعا، سونداي-اق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ساقتاۋ جانە وڭدەۋ تەحنولوگيالارىمەن الماسۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەلىسسوزدەر كەزىندە استىق ساۋداسىنداعى سيفرلىق قۇرالداردى دامىتۋعا ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. قازاقستان تاراپى قىتايدىڭ استىق ساۋداسىنا ارنالعان سيفرلىق پلاتفورمانى ەنگىزۋ تاجىريبەسىن زەردەلەۋگە ىنتالىلىق تانىتتى.
- كەزدەسۋ سوڭىندا بىرلەسكەن قازاق-قىتاي استىق ساۋدا پلاتفورماسىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى. جوبا «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى اياسىندا قىتاي مەن ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ءىس-قيمىل جوسپارىنا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل الاڭ قىتاي تاراپىنىڭ قولدانىستاعى ۇلتتىق ينتەرنەت-استىق ساۋدا پلاتفورماسى نەگىزىندە قۇرىلىپ، ەكى ەلدىڭ بيزنەس وكىلدەرىنە باسەكەلى ساۋدا-ساتتىق پەن تىكەلەي كەلىسسوزدەر ارقىلى مامىلەلەر جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
نەگىزگى ءونىم ءتۇرى سويا مەن باسقا دا مايلى جانە ماي وندىرۋگە ارنالعان داقىلدارعا باعىتتالادى.
سونىمەن قاتار، قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن NAFRA اراسىندا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا، سونداي- اق «ازىق- تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇ ك» اكسيونەرلىك قوعامى مەن NAFRA جانىنداعى استىق ساۋداسىن ۇيلەستىرۋ ورتالىعى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى.
