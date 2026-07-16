قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جۇك تاسىمالىنىڭ كولەمى %9 عا ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جۇك تاسىمالىنىڭ كولەمى 18,7 ميلليون تونناعا جەتىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %9 عا ارتتى. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى حابارلادى.
جۇك تاسىمالىنىڭ ەكى باعىتىندا دا وڭ ديناميكا بايقالادى. التى ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىتايدان قازاقستانعا 7,0 ميلليون توننا جۇك تاسىمالدانىپ، وتكەن جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىمەن سالىستىرعاندا %9 عا ارتتى. ال قازاقستاننان قىتاي باعىتىنا 11,7 ميلليون توننا جۇك جونەلتىلىپ، بۇل دا وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندەگى كورسەتكىشتەن %10 عا جوعارى بولدى. ونىڭ ىشىندە قىتايعا ەكسپورتتىق تاسىمالدار (كەن، قۇراما جەم، قارا جانە ءتۇستى مەتالدار، استىق، مۇناي جانە مۇناي ونىمدەرى، سونداي-اق باسقا دا جۇكتەر) 8,5 ميلليون تونناعا جەتتى. وسىلايشا 2025-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %20 عا ءوستى.
جۇك تاسىمالى كولەمىنىڭ ارتۋىنا ەكى ەلدىڭ تەمىرجول اكىمشىلىكتەرى اراسىنداعى جۇيەلى ءوزارا ىنتىماقتاستىق ىقپال ەتىپ وتىر. شەكارا ماڭىنداعى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا، شەكارالىق وتكەلدەردىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا جانە جۇك تاسىمالى كولەمىن ودان ءارى ۇلعايتۋعا قولايلى جاعداي جاساۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان.
جۇك تاسىمالى كولەمىنىڭ وسۋىنە دوستىق شەكارالىق وتكەلى ەلەۋلى ۇلەس قوستى. بيىلعى التى ايدا اتالعان وتكەل ارقىلى 10,6 ميلليون توننا جۇك تاسىمالدانىپ، بۇل 2025-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىمەن سالىستىرعاندا %15 عا ارتىق بولدى. سونىمەن قاتار دوستىق ستانتسياسى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلعان ەكسپورتتىق تاسىمال كولەمى 5,4 ميلليون تونناعا جەتىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %15 عا ءوستى.
1990-جىلى اشىلعان دوستىق ستانتسياسى قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جۇك تاسىمالىن ۇيىمداستىرۋداعى نەگىزگى بۋىنداردىڭ بىرىنە اينالدى. وتكەن جىلدار ىشىندە مەملەكەتتىك شەكارانىڭ ەكى جاعىندا دا زاماناۋي ينفراقۇرىلىم مەن تەرمينالدار قالىپتاستى. بۇگىندە بۇل - مول تاجىريبەنى، قالىپتاسقان داستۇرلەردى جانە زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ۇشتاستىرعان ءىرى كولىك-لوگيستيكالىق توراپقا اينالدى.
التىنكول شەكارالىق وتكەلىندە دە وڭ ديناميكا ساقتالىپ وتىر. ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اتالعان وتكەل ارقىلى 8,1 ميلليون توننا جۇك تاسىمالدانىپ، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %2 عا ارتىق بولدى. ستانتسيا ارقىلى وتكەن ەكسپورتتىق تاسىمال كولەمى 3,1 ميلليون تونناعا جەتىپ، 2025-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىمەن سالىستىرعاندا %29 عا ءوستى.
ءوزىنىڭ ستراتەگيالىق ورنالاسۋىنىڭ ارقاسىندا التىنكول ازيا مەن ەۋروپا ەلدەرىن بايلانىستىراتىن حالىقارالىق كولىك دالىزدەرىنىڭ نەگىزگى بۋىندارىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. زاماناۋي قايتا تيەۋ قۋاتتارى، جوعارى وتكىزۋ قابىلەتى جانە وندىرىستىك ۇدەرىستىڭ تاۋلىك بويى ۇيىمداستىرىلۋى مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى جۇك اعىندارىنىڭ تۇراقتى قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتىپ، حالىقارالىق جۇك تاسىمالى كولەمىن ودان ءارى ۇلعايتۋعا قولايلى جاعداي جاساپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، گونكونگتىڭ ۇلتتىق اۋە كومپانياسى قازاقستانعا جۇك جانە جولاۋشىلار رەيستەرىن اشادى.