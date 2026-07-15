قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى اۋە رەيستەرى اپتاسىنا 152 گە دەيىن كوبەيەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى تۇراقتى جولاۋشىلار رەيستەرىنىڭ سانى اپتاسىنا 124 تەن 152 گە دەيىن ۇلعايادى.
بۇل تۋرالى بەيجىڭدە وتكەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگىنىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى مەن قىتايدىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا باسقارماسى (CAAC) اراسىنداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا بەلگىلى بولدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ەكى ەل اراسىنداعى ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. ناتيجەسىندە تۇراقتى جولاۋشىلار رەيستەرىنىڭ سانىن كوبەيتۋ جونىندە كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى.
- تاراپتار ەكى ەلدىڭ اۋە تاسىمالداۋشىلارى ءۇشىن تۇراقتى جولاۋشىلار رەيستەرىنىڭ سانىن اپتاسىنا 124 تەن 152 گە دەيىن ارتتىرۋعا كەلىستى. سونىمەن قاتار قازاقستانمەن اۋە قاتىناسىن جۇزەگە اسىراتىن قىتاي قالالارىنىڭ ءتىزىمى 11 گە دەيىن كەڭەيتىلىپ، وعان ەلدىڭ ءىرى كولىك-لوگيستيكالىق جانە ونەركاسىپتىك ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى - چۋڭشيڭ قالاسى ەنگىزىلدى،-دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا استانا مەن شاڭحاي اراسىندا، ونىڭ ىشىندە قىتايلىق اۋە كومپانيالارى ورىندايتىن تىكەلەي رەيستەردى اشۋ ماسەلەسى دە قارالدى. سونداي-اق قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا ءۇشىنشى حالىقارالىق اۋە ءدالىزىن قۇرۋ باستاماسى تالقىلاندى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىمدەر اۋە كەڭىستىگىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرىپ، ۇشۋ باعىتتارىن وڭتايلاندىرۋعا، قولدانىستاعى اۋە دالىزدەرىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا جانە ەكى ەل اراسىنداعى اۋە قاتىناسىن ودان ءارى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندىق اۋە كومپانيالارىنا قىتاي اۋەجايلارىنان سلوتتار ءبولۋ، قىتايدىڭ اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋ، سونداي-اق ازاماتتىق اۋە كەمەلەرىن اۆياتسيالىق ىزدەستىرۋ جانە قۇتقارۋ سالاسىنداعى ۆەدومستۆوارالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم جاساسۋ ماسەلەلەرى دە قارالدى،-دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.
تاراپتار ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا ءوزارا مۇددەلىلىگىن راستاپ، اۋە قاتىناسىن كەڭەيتۋ جانە كولىك بايلانىسىن نىعايتۋ باعىتىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاننان گرۋزياعا جاڭا اۋە رەيسى ىسكە قوسىلادى.