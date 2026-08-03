قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا جاڭا اۋە باعىتتارى اشىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا جاڭا وڭىرلىك اۋە باعىتتارىن اشۋ جانە بىرلەسكەن اۋە كومپانياسىن قۇرۋ ماسەلەسى تالقىلاندى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك ۆيتسە- ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ پەن «Urumqi Airlines» اۋە كومپانياسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى چجان لياننىڭ كەزدەسۋىندە قىتايلىق تاراپ ءۇرىمجى - قاراعاندى، قۇلجا (ينين) - استانا جانە قۇلجا (ينين) - الماتى باعىتتارى بويىنشا تۇراقتى رەيستەر اشۋ جوسپارىن تانىستىردى.
ءوز كەزەگىندە قازاقستاندىق تاراپ اۋە كومپانياسىنا وسكەمەن مەن سەمەي قالالارىنا، سونداي-اق بولاشاقتا زايسان جانە كاتونقاراعايداعى جاڭا وڭىرلىك اۋەجايلارعا رەيستەر اشۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى ۇسىندى. مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل باستاما ءتۋريزمدى دامىتۋعا، كولىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستى نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى.
- تاراپتار قازاقستاندا COMAC اۋە كەمەلەرىن پايدالانا وتىرىپ، وڭىرلىك تاسىمالداردى جۇزەگە اسىراتىن بىرلەسكەن وڭىرلىك اۋە كومپانياسىن قۇرۋ جونىندەگى جوبانى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىگىن تالقىلادى. مۇنداي اۋە كومپانياسى زايسان، كاتونقاراعاي جانە تۋريستىك الەۋەتى جوعارى وزگە دە قالالارعا رەيستەر ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،-دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
«Urumqi Airlines» قىتايدا وندىرىلگەن COMAC C909 ۇشاقتارىن پايدالانادى. وسىعان بايلانىستى كەزدەسۋدە وڭىرلىك اۋە تاسىمالدارىن دامىتۋ جانە جاڭا باعىتتاردى ىسكە قوسۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تاراپتار ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا ءوزارا مۇددەلى ەكەنىن راستادى.
ايتا كەتەيىك، تۇركيالىق اۋە كومپانيا قازاقستانعا تىكەلەي رەيستەر اشادى.