قازاقستان قىرعىزستاننىڭ بەنزين جەتكىزۋ جونىندەگى ءوتىنىشىن قاراستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان تاراپىنان قازاقستانعا بەنزين جەتكىزۋ جونىندە رەسمي ءوتىنىش ءتۇستى. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل ماسەلە قاراستىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى بريفينگ بارىسىندا جۋرناليستەردىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ق ر ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ ءمالىم ەتتى.
جۋرناليستەر قازاقستاننان قىرعىزستان مەن رەسەي بەنزين سۇراپ وتىرعانى، سونداي-اق اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ جوندەۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى جابىلعانى تۋرالى سۇرادى.
ۆيتسە-مينيستر قىرعىزستان تاراپىنان وتىن جەتكىزۋ بويىنشا رەسمي سۇرانىس تۇسكەنىن ايتتى.
- رەسەي فەدەراتسياسى تاراپىنان بىزگە ەشقانداي رەسمي سۇرانىس كەلگەن جوق. ال قىرعىزستان تاراپىنان رەسمي ءوتىنىش ءتۇستى. قازىر ونى قاراستىرىپ جاتىرمىز. بارلىق شەشىم ۇلتتىق مۇددەلەرىمىزدى ەسكەرە وتىرىپ قابىلدانادى، - دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، كورشى ەلدەردىڭ سۇرانىسىنا بايلانىستى قابىلداناتىن شەشىمدەر قازاقستاننىڭ ىشكى نارىعىنداعى جانار-جاعارماي باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە اسەر ەتپەيدى.
- قانداي دا ءبىر سۇرانىستار ءبىزدىڭ ىشكى نارىقتاعى جانار-جاعارماي باعاسىنىڭ كەنەتتەن وسۋىنە جول بەرمەيدى. بۇل ماسەلە ىشكى نارىقتاعى تەڭگەرىمدى ەسكەرە وتىرىپ شەشىلەدى، - دەدى ول.
ۆيتسە- مينيستر قىرعىزستاننىڭ ءوتىنىشى جاقىن ارادا جان-جاقتى قارالىپ، ءتيىستى جاۋاپ بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار بريفينگ بارىسىندا جۋرناليستەر تەڭىز كەن ورنىنداعى تەحنيكالىق ماسەلەلەرگە بايلانىستى گاز ءوندىرىسىنىڭ تومەندەۋى ىشكى نارىققا اسەر ەتە مە دەگەن ساۋال قويدى.
قايىرحان تۇتقىشبايەۆ جىلدىڭ باسىنان بەرى تەڭىز كەن ورنىندا ءبىرقاتار تەحنيكالىق اقاۋ بولعانىن راستادى. سونىڭ سالدارىنان مۇناي جانە گاز ءوندىرىسىنىڭ كولەمى تومەندەگەن.
- QazaqGaz ۇلتتىق كومپانياسى ءتيىستى شارالاردى قابىلداعاننان كەيىن ەشقانداي شەكتەۋ نەمەسە گاز تاپشىلىعى بولعان جوق. سول سەبەپتى مۇنداي جاعدايلاردىڭ قايتالانباۋى ءۇشىن قازىرگى تاڭدا تەڭىز كەن ورنىنىڭ قۇرىلتايشىلارىمەن ءتيىستى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر، - دەپ تولىقتىردى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا قازاقستاننىڭ ىشكى نارىعىندا گاز تاپشىلىعى بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام جوق.
ايتا كەتەيىك، رەسەي قازاقستانعا وتىن ساتىپ الۋ تۋرالى ءوتىنىشى جايلى جازعانبىز.