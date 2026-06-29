قازاقستان قىرعىزستاننان ەلشىلىككە ارنالعان جەر ۋچاسكەسىن الادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مينيسترلەر كابينەتى اراسىنداعى ەكى ەل ەلشىلىكتەرىنىڭ، سونداي-اق ەلشىلەرىنىڭ رەزيدەنتسيالارىنىڭ مۇقتاجدىقتارى ءۇشىن استانا مەن بىشكەك قالاسىنداعى عيماراتتاردى جانە جەر ۋچاسكەلەرىن ءوزارا وتەۋسىز پايدالانۋعا بەرۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
- زاڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن قىرعىز رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتى اراسىنداعى ەكى مەملەكەتتىڭ ەلشىلىكتەرىن، سونداي-اق توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىلەردىڭ رەسمي رەزيدەنتسيالارىن ورنالاستىرۋ ءۇشىن استانا جانە بىشكەك قالالارىندا عيماراتتار مەن جەر ۋچاسكەلەرىن ءوزارا وتەۋسىز پايدالانۋعا بەرۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋدى كوزدەيدى. كەلىسىمگە 2025 -جىلعى 22-تامىزدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى اياسىندا بىشكەك قالاسىندا قول قويىلدى. كەلىسىمنىڭ نەگىزگى ماقساتى - ەكى ەلدىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنىڭ، سونداي-اق ەكى مەملەكەتتىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىلەرىنىڭ رەسمي رەزيدەنتسيالارىنىڭ قىزمەتى ءۇشىن ءتيىستى جاعدايلار جاساۋ، - دەدى سەناتور عالياسقار سارىبايەۆ.
قۇجات استانا جانە بىشكەك قالالارىنداعى عيماراتتار مەن جەر ۋچاسكەلەرىن قۇقىقتىق راسىمدەۋدى كوزدەي وتىرىپ، ولاردى ۇزارتۋ قۇقىعىمەن 49 جىل مەرزىمگە ءوزارا وتەۋسىز پايدالانۋعا بەرۋ ماسەلەلەرىن رەتتەيدى. اتاپ ايتقاندا، قازاقستاننىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنە اۋدانى 0,75 گەكتار جەر ۋچاسكەسى، ال قازاقستان ەلشىسىنىڭ رەزيدەنتسياسى ءۇشىن جالپى اۋدانى 531,66 شارشى مەتر بولاتىن كوتتەدج جانە وعان ىرگەلەس 0,17 گەكتار اۋماق بولىنەدى.
- ءوز كەزەگىندە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنە اۋدانى 0,74 گەكتار جەر ۋچاسكەسى، ال قىرعىزستان ەلشىسىنىڭ رەزيدەنتسياسى ءۇشىن اۋدانى 1267,8 شارشى مەتر كولەمىندە كوتتەدج جانە وعان ىرگەلەس 0,125 گەكتار اۋماق بەرىلەدى. كەلىسىمنىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرى بەرىلەتىن جىلجىمايتىن مۇلىك وبەكتىلەرىن ايقىندايدى، ولاردىڭ ديپلوماتيالىق مارتەبەسىن بەكىتەدى، اتالعان مۇلىكتى قابىلداۋشى مەملەكەتتەگى بارلىق سالىق پەن الىمداردان بوساتۋدى بەلگىلەيدى، مۇلىكتى كۇتىپ-ۇستاۋعا، جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە، كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى، بايلانىس پەن ينتەرنەتتى جانە وزگە دە پايدالانۋ شىعىندارىن تولەۋ جونىندەگى مىندەتتەردى قابىلداۋشى تاراپقا جۇكتەيدى. سونىمەن قاتار قۇجاتتا ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتۋ جانە ديپلوماتيالىق وبەكتىلەردى سالۋعا قاجەتتى رۇقسات قۇجاتتارىن الۋعا جاردەم كورسەتۋ ءتارتىبىن ۇسىنادى، تاراپتاردىڭ بەرىلەتىن مۇلىككە ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ قۇقىقتارىنىڭ جوق ەكەندىگىنە قاتىستى كەپىلدىكتەرىن قامتيدى، - دەدى دەپۋتات.
وسى كەلىسىم كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن قىرعىز رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى 2005 -جىلعى 10-تامىزداعى وسىعان ۇقساس كەلىسىمنىڭ كۇشى جويىلادى.
- كەلىسىم قازاقستان-قىرعىزستان قاتىناستارىن دامىتۋدىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتى سانالادى جانە ەكى مەملەكەت اراسىنداعى ءوزارا سەنىمنىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتەدى، - دەدى سەناتور.