قازاقستان قۇراماسىنىڭ 5 بوكسشىسى جارتىلاي فينالعا شىقتى
ستانا. قازاقپارات - يندونەزيانىڭ دجاكارتا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان جاستار مەن جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتىندا 23 جاسقا دەيىنگى (U23) بوكسشىلار شيرەك فينالدىق جەكپە-جەكتەرىن وتكىزدى.
كەزەكتى جارىس كۇنىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان قۇراماسىنىڭ بەس بوكسشىسى جارتىلاي فينالعا جولداما الىپ، كەم دەگەندە قولا مەدالدى ءوز قورجىندارىنا سالدى.
كۇندىزگى سەسسيادا 50 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا نۇرزات وڭعاروۆ بيىلعى ازيا چەمپيوناتىنىڭ فيناليسى، جاپونيالىق دايچي يۆايگە 2:3 ەسەبىمەن ەسە جىبەردى. ال جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيونى بەكسۇلتان بورانبەك (55 ك گ) وڭتۇستىك كورەيا وكىلى ۆۋجۋ جانگتى 5:0 ەسەبىمەن سەنىمدى جەڭدى.
60 كەلىدە نۇراسىل تولەبەك قىرعىزستان بوكسشىسى امانتۇر جۇمايەۆتى 4:1 ەسەبىمەن ۇتىپ، جارتىلاي فينالعا شىقتى. ال 65 كەلىدەگى اسىلحان كوشەرباي ءۇندىستاندىق ۆانساجدان 1:4 ەسەبىمەن جەڭىلدى.
70 كەلىدە نۇربەك مۇرسال ساۋد ارابياسىنىڭ وكىلى ماجەد الحاج يسسەنى 4:1 ەسەبىمەن جەڭدى.
75 كەلى سالماقتا امان قونىسبەكوۆ جاپونيالىق حيبيكي كاۆاۆاتانى بىرنەشە مارتە نوكداۋنعا جىبەرىپ، ءۇشىنشى راۋندتا تەحنيكالىق نوكاۋتپەن جەڭىسكە جەتتى.
جارىس كۇنىن تەمەرلان مۇقاتايەۆ (85 ك گ) قورىتىندىلاپ، ءۇندىستان بوكسشىسى روكەي چاۋدحاريدى 4:0 ەسەبىمەن ايقىن باسىمدىقپەن ۇتتى.
ايتا كەتەيىك، جاستار مەن جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتى 16-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى. قازاقستان قۇراماسى بۇل قۇرلىقتىق دوداعا ەكى جاس ساناتى بويىنشا جالپى 39 بوكسشىنى قاتىستىردى.