قازاقستان قۇراماسى كوركەم گيمناستيكادان ازيا چەمپيوناتىندا 9 مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - كەشە، 26-مامىردا بىشكەكتە (قىرعىزستان) كوركەم گيمناستيكادان ازيا چەمپيوناتى ءوز مارەسىنە جەتتى.
تۋرنيردىڭ سوڭعى جارىس كۇنىندە جەكەلەي جاتتىعۋلار بويىنشا فينالدار ءوتىپ، جۇلدەلەر ساراپقا سالىندى. قازاقستاندىق گيمناستار بارلىق باعدارلامادا مەدال جەڭىپ الدى.
اقمارال ەرەكەشيەۆا جارىستى ءساتتى وتكىزىپ، قورجىنىنا تاعى ءۇش جۇلدە سالدى. ول شىعىرشىقپەن ورىندالاتىن جاتتىعۋدا كۇمىس مەدال ەنشىلەپ، دوپ جانە ۇرشىقتارمەن ورىندالاتىن جاتتىعۋلاردا قولا جۇلدەگەر اتاندى. ال ايبوتا ەرتاي قىزى تاسپامەن ورىندالاتىن جاتتىعۋدا ءۇشىنشى ورىنعا يە بولدى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، توپتىق جاتتىعۋلاردا قازاقستان قۇراماسى ەكى رەت جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى. ايزەرە كەڭەس، ايزەرە نۇرماعامبەتوۆا، كريستينا چەپۋلسكايا، مادينا مىرزاباي، ايدا حاكىمجانوۆا جانە جاسمين جۇنىسبايەۆا بەس دوپپەن ورىندالاتىن جاتتىعۋدا ەكىنشى ورىن الدى. سونداي-اق ۇلتتىق قۇراما ءۇش شىعىرشىق جانە ەكى جۇپ ۇرشىقپەن ورىندالاتىن جاتتىعۋلاردا كۇمىس مەدالعا يە بولدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ايبوتا ەرتاي قىزى جەكەلەي كوپسايىستا كۇمىس جۇلدەگەر اتانعان ەدى. ال توپتىق كوپسايىستا قازاقستاندىق گيمناستار جارىستى ءۇشىنشى ورىنمەن اياقتادى. كوماندالىق كوپسايىس قورىتىندىسىندا قازاقستان قۇراماسى ەكىنشى ورىن الدى.
