قازاقستان قۇراماسى كوشپەندىلەر ويىندارىندا كوكپاردان قىرعىزستانعا ەسە جىبەردى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندىق كوكپارشىلار شەشۋشى ماتچتىڭ باسىم بولىگىندە الدا بولدى. ۇزىلىستەن كەيىن ولار قارسىلاسىنا بىردە-ءبىر ۇپاي جيناۋعا مۇمكىندىك بەرمەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قازاقستان قۇراماسى فينالعا ەكى جەڭىسپەن جەتتى. كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ قازىرگى چەمپيونى توپتىق كەزەڭدە رەسەي قۇراماسىن 14:1 ەسەبىمەن ويسىراتا جەڭىپ، كەيىن ماجارستاننان 9:4 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى. قازاقستاندىقتار ۆ توبىندا ءبىرىنشى ورىن الىپ، تۋرنير فينالىنا قاتارىنان ءۇشىنشى رەت شىقتى.
شەشۋشى كەزدەسۋ 6-قىركۇيەكتە چولپون- اتاداعى «كوك- ءبورى» الاڭىندا ءوتتى. الاڭ يەلەرى ءبىرىنشى مينۋتتا-اق داستان رۋسلانوۆتىڭ سالىمىمەن ەسەپ اشتى. توعىزىنشى مينۋتتا قۇرمانبەك تۇرعانبەك سان باسىمدىعىن پايدالانىپ، ەسەپتى تەڭەستىردى.
ودان كەيىن ماناس نيازوۆ پەن داستان رۋسلانوۆ قىرعىزستانعا ەكى ۇپايلىق باسىمدىق اكەلىپ، ەسەپتى 3:1 گە جەتكىزدى. ىنتىماك اليپبايەۆ 13-مينۋتتا ناتيجەلى شابۋىل جاساپ، قازاقستان قۇراماسىنىڭ ەسەپ ايىرماسىن قىسقارتتى.
ۇزىلىسكە از ۋاقىت قالعاندا قىرعىزستاندىقتار تاعى ءبىر سالىم جاسادى. الايدا كەيىن تورەشىلەر بۇل ۇپايدى ەسەپتەمەدى. سەبەبى كوماندالار تورەشىنىڭ ىسقىرىعىن كۇتپەي ويىندى قايتا باستاعان. وسىلايشا، ءبىرىنشى تايمنان كەيىن قازاقستان 2:3 ەسەبىمەن ۇتىلىپ جاتتى.
كەزدەسۋدىڭ ەكىنشى بولىگىندە قازاقستان قۇراماسى ەسەپتى وزگەرتە المادى. قىرعىزستان سپورتشىلارى جاۋاپسىز ءتورت سالىم جاساپ، ۇپايلاردى ىسقاق بەكبولوت ۋۋلۋ، داستان رۋسلانوۆ، ماناس نيازوۆ جانە تاعى دا ىسقاق بەكبولوت ۋۋلۋ ەنشىلەدى. فينال قىرعىزستاننىڭ 7:2 ەسەبىمەن جەڭىسىمەن اياقتالدى.
وسىلايشا، قىرعىزستان قۇراماسى التىن مەدال، قازاقستان كۇمىس جۇلدە يەلەندى. قولا جۇلدە رەسەي قۇراماسىنا بۇيىردى. رەسەيلىكتەر ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن كەزدەسۋدە وزبەكستاندى 5:4 ەسەبىمەن جەڭدى.
وسى فينالعا دەيىن قازاقستان مەن قىرعىزستان ۇلتتىق قۇرامالارى كوكپار ەرەجەسى بويىنشا ءۇش رەت كەزدەسكەن جانە ءۇش ماتچتىڭ بارلىعىندا قازاقستاندىقتار جەڭىسكە جەتكەن. 2017 -جىلى قازاقستان الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا 4:1 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتسە، دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا قىرعىزستاندى 2022 -جىلى 4:3؛ 2024 -جىلى 5:4 ەسەبىمەن ۇتقان.
قازىرگى جەڭىس قىرعىزستان قۇراماسىنىڭ قازاقستاندى كوكپاردا العاش رەت جەڭۋى بولدى.