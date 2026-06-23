قازاقستان قۇراماسى جاپونيانى جەڭىپ، ازيا چەمپيونى بولدى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستاننىڭ دەلي قالاسىندا ءوتىپ جاتقان سەمسەرلەسۋدەن ازيا چەمپيوناتىندا قازاقستان قۇراماسى ءتورتىنشى جۇلدەسىنە قول جەتكىزدى.
جارىستىڭ كەزەكتى كۇنىندە ەرلەر اراسىنداعى شپاگامەن سەمسەرلەسۋدەن قازاقستان قۇراماسى چەمپيون اتاندى.
فينالعا ەرلىك سەرتاي، ۆاديم شارلايموۆ، نيكيتا جۋلينسكي جانە كيريلل پروحودوۆتان قۇرالعان كوماندا شىقتى. شەشۋشى كەزدەسۋدە قازاقستاندىق شپاگاشىلارعا سوڭعى ەكى وليمپيادا ويىندارىندا التىن جانە كۇمىس مەدال جەڭىپ العان جاپونيا قۇراماسى قارسى تۇردى.
تارتىستى ءارى شيەلەنىستى وتكەن كەزدەسۋدە قازاقستان قۇراماسى 45:40 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتىپ، قۇرلىق چەمپيونى اتاندى.
وسىلايشا، قازاقستان قۇراماسىنىڭ قورجىنىندا ءتورت مەدال بار. جەكەلەي سىنداعى شپاگا باسەكەسىندە يرينا باكالدينا التىن مەدال جەڭىپ السا، رۋسلان كۋربانوۆ قولا جۇلدەگەر اتاندى. سونىمەن قاتار ەرلەر اراسىنداعى كوماندالىق قىلىش سايىسىندا قازاقستان قۇراماسى قولا مەدال يەلەنگەن بولاتىن.
ايتا كەتەلىك ساپى سايىسىنان ەرلەر قۇراماسى ازيا چەمپيوناتىندا التىنعا تالاساتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.