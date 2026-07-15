قازاقستان قۇراماسى العاش رەت فيزيكا وليمپياداسىندا بەس التىن جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - الماتى حالىقارالىق اۋەجايىندا 56-حالىقارالىق فيزيكا وليمپياداسىنىڭ (IPhO-2026) جەڭىمپازدارىن سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
قازاقستان قۇراماسى ءوز تاريحىندا العاش رەت بەس التىن مەدال جەڭىپ الىپ، رەكوردتىق ناتيجەگە قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى.
سالتاناتتى راسىمگە وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا قاتىسىپ، وقۋشىلاردى تاريحي جەتىستىكتەرىمەن قۇتتىقتادى. سونىمەن قاتار ۇلتتىق قۇرامانى دايىنداۋعا اتسالىسقان پەداگوگتەر مەن تالىمگەرلەرگە العىس ءبىلدىردى.
- بۇل جەتىستىك-قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ جوعارى دايىندىق دەڭگەيى مەن پەداگوگتەردىڭ كاسىبيلىگىنىڭ ايقىن دالەلى. سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ دارىندى جاستاردى قولداۋ جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنىڭ ناتيجەسىن كورسەتەدى،-دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىك.
سالتاناتتى كەزدەسۋدىڭ باستى كەيىپكەرلەرى - التىن مەدال يەگەرلەرى نۇرگۇل ەگەنبەرگەنوۆا، امىربەك ازاتبەكوۆ، ءىلياس قازىمبەك، رومان چەرەمنوۆ جانە دامير قۇرمان بولدى. ولارمەن بىرگە ەلگە ۇلتتىق قۇرامانىڭ جەتەكشىسى گۇليا نۇرباقوۆا جانە كوماندا جەتەكشىلەرى سامات ماقسۇتوۆ پەن الىشەر ەركەبايەۆ ورالدى.
56-حالىقارالىق فيزيكا وليمپياداسى 4-12-شىلدە ارالىعىندا كولۋمبيانىڭ بۋكارامانگا قالاسىندا ءوتتى. بەدەلدى ءبىلىم دوداسىنا الەمنىڭ 85 ەلىنەن 381 وقۋشى قاتىسقان.
- قازاقستان قۇراماسىنىڭ بەس التىن مەدال جەڭىپ الۋى - ەلىمىزدىڭ زياتكەرلىك الەۋەتىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەتىن تاريحي ناتيجە. بۇل جەڭىس جاس ۇرپاققا ۇلگى بولىپ، حالىقارالىق ءبىلىم ارەناسىنداعى قازاقستاننىڭ بەدەلىن نىعايتا ءتۇستى،-دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى جەڭىمپازداردى، ولاردىڭ ۇستازدارى مەن اتا-انالارىن تاريحي جەتىستىكپەن قۇتتىقتادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى حيميادان حالىقارالىق وليمپيادادا ەل نامىسىن قورعاپ جاتىر.